美百萬富翁看好明年美股上漲5% 但整體風險偏好減弱

根據 CNBC 在近日針對百萬富翁的一項調查顯示，美國有超過 40% 的富人看好明年經濟，並且有過半數的受調者認為標普 500 指數明年再漲 5%。不過，若明年市場充斥泡沫，美國富人表示不會想再加碼投資。

CNBC 在 10 月和 11 月針對 750 位資產超過 100 萬美元的美國人進行了調查，報告中顯示，儘管這些富人預計 2022 年的利率和稅率都會升高，但是仍然傾向於看多。

有 41% 的受調者認為，明年經濟將變得更強勁，35% 的人認為經濟會減弱。另外，有超過一半 (52%) 的受調者預期標準普爾 500 指數將在 2022 年底上漲 5% 或更多。

不過，調查中也顯示，美國富人對於投資的熱情有所下降，整體風險偏好也有所減弱，儘管市場近期挺過了 Omicron 變種病毒和美聯準會 (Fed) 可能收緊政策的擔憂，標準普爾 500 指數再度創下新高，並且道瓊工業指數也接近歷史高點。

調查報告指出，美國富人對各類型投資的興趣都低於 2021 年春季調查時的水準，表明將加碼投資的富人比例在每個資產類別中都有所下跌，包括股票、房地產、另類投資、國際投資和貴金屬等。

標準普爾 500 指數在 2020 年上漲 16% 之後，今年迄今已上漲 26%。企業獲利飆升和寬鬆貨幣政策都助長了美股的漲勢。但是，有分析師認為，隨著美國聯準會 (Fed) 正在準備升息計劃，削弱了股市上漲的關鍵支撐，明年的成長恐將放緩。