〈台股盤中〉聯發科領軍大盤再衝18267點新高 量能持續收縮

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2021年12月29號10點47分

美股周二漲跌互見，但台股今 (29) 日早盤在 IC 設計龍頭聯發科領軍下，再度衝上 18267.97 點，改寫盤中歷史新高價，午盤前則受創高獲利了結賣壓，加上年底封關量能明顯不足，漲勢快速收斂，但仍力守 18200 點，預估成交量僅 2200 億元。

電子權值股方面，台積電早盤攻上 618 元，午盤前則回測平盤價位，導致大盤漲勢收斂，聯發科再度改寫歷史新高價，最高站上 1200 元大關，午盤前漲幅仍有約 1%，聯電也力守盤上，鴻海、台塑四寶等則在盤下震盪。

盤面上強勢族群，聯發科領軍 IC 設計族群，聯傑午盤前攻上漲停價位，揚智漲幅也超過半根停板，凌陽創新、聚積、晶心科、金麗科、九暘漲幅均落在 1-2%。

隨著台積電近年大舉擴廠，最新傳出將斥資 1 兆元在中科擴產，也讓半導體設備商營運再添動能，辛耘漲幅超過 5%，帆宣、中砂漲逾 4%，家登、信紘科表現也不俗。

石英元件表現也相當整齊，受全球石英元件第三大廠 NDK 大馬廠淹水，晶技可望受惠轉單，明年首季產能也已全數被客戶預訂一空，午盤前大漲逾 2%，加高、希華、台嘉碩也在盤上。

老牌光碟廠拚轉型，中環看準元宇宙商機將打造 NFT，集團旗下威秀影城也將與迪士尼合作推出 NFT 數位藝術海報，預計明年亮相，在利多消息助攻下，午盤前強鎖漲停價位，同族群錸德也在集團多元布局下，午盤前強漲 9%。

展望未來，法人認為，短期台股量能受外資放假、年底封關前夕收斂，但上市櫃公司均對明年營運釋出樂觀展望，預期台股將維持驚驚漲格局，短線則須提防指數高檔回落壓力。