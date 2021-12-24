〈西安封城〉三星NAND Flash占整體產能42% 生產不受影響

中國西安受疫情影響而封城，據研調機構 TrendForce 調查，由於三星在當地設有 2 座大型工廠，製造 3D NAND 高層數產品，投片量占該公司 NAND Flash 產能 42.3%，占全球也有 15.3%，但目前封城措施並未影響工廠正常營運。

不過，TrendForce 指出，當地封城措施嚴格管控人流及物流，儘管年底至明年 1 月中前的出貨多已經安排妥適，但無法排除接下來因物流延遲出貨的可能，將對採購端物料安排造成影響。

此外，三星原物料進貨也可能受物流受阻而延遲，但廠區內仍有安全庫存水位，可應付未來數月的生產。

另一方面，西安除是三星 NAND Flash 生產重鎮以外，也是美光記憶體封測據點。TrendForce 預期，封測廠運作不會受封城影響，但仍有物流疑慮，雖占整體封測產能偏低，不排除短期內 DRAM 現貨價會受該事件影響而有所波動。

價格方面，NAND Flash 現貨市場買賣雙方庫存均偏高，近期交易量疲弱且價格波動小，TrendForce 表示，將持續觀察 NAND 現貨市場後續反應，不排除可能受該事件引發的預期心理影響，而有短期小漲情況發生。

至於 NAND Flash 合約價走勢，由於生產未受影響，TrendForce 維持原先看法，預期明年第一季平均價格將下跌 10-15%，但由於物流影響難以預估，採購端恐須向其他供應商增加訂單，且議價心態也可能受影響，不排除明年首季 NAND Flash 產品合約價跌幅可能進一步收斂。