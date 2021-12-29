Omicron確診病例激增 加州成美國第一個破500萬例的州

根據週二 (28 日) 公布的官方數據顯示，美國加州新冠肺炎累計確診病例數已經突破 500 萬大關，是美國首個達到該項里程碑的州。

數據顯示，加州首例新冠肺炎病例是出現在 2020 年 1 月 25 日，感染數在 292 天後的 11 月 11 日突破 100 萬大關，並於 44 日後再度突破 200 萬例。

加州的確診病例數總數也高於美國其他州，截至週日 (26 日)，德州累計確診病例數約 440 萬例，佛羅里達州則是約 390 萬例。此外，加州已經有超過 75,500 例死亡病例。

不過，由於加州是美國人口數最多的州，加上聖誕長假期間氣候糟糕使人們被迫在室內聚會，因此確診數攀升並不完全出人意料。

加州的防疫表現也遠好於許多其他州，美國中西部和東北部地區的病例和住院人數增幅最大，因為寒冷的天氣使人們被迫待在室內。

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 將加州列為病毒「高度傳播」地區，不過，上週加州平均每 10 萬人僅有 16.4 例新增病例，不到全國水準的三分之一。

與此同時，加州確診住院人數上升緩慢，過去 7 日增加了約 12%，達到 4,401 人，不到夏末高峰期和一年前疫苗推出前的五分之一。

有科學家表示，Omicron 比包括 Delta 在內的其他變種病毒更容易傳播，預計到明年初將成為美國主流變異株。早期研究表明，已完全接種疫苗的人需要在施打加強劑，才有望預防 Omicron 感染。不過，即使沒有施打加強劑，疫苗應該仍夠預防出現重症和死亡。