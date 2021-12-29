南非研究：Omicron可能取代Delta病毒



南非科學家研究表明，由於感染新冠變種病毒 Omicron 後會提升對舊變種病毒 Delta 的免疫力，因此 Omicron 未來可能取代 Delta 病毒。

南非科學家的研究只涵蓋一小群人，而且尚未通過同行評審，不過研究發現感染 Omicron 的病患，特別是接種過疫苗的人，對 Delta 的免疫力有所提升。

科學家發現，33 名分別接種與未接種疫苗且感染 Omicron 的試驗者中，在 14 天內 Omicron 病毒的中和反應增加 14 倍，而對 Delta 病毒的中和反應增加 4.4 倍。

進行研究的科學家表示，感染 Omicron 的病患，對 Delta 的中和反應有所提升，可能降低再次感染 Delta，符合 Omicron 正在取代 Delta 的現象。

根據科學家們的說法，這種取代現象產生的影響將取決於 Omicron 致病力是否較 Delta 低，假設是如此，則感染新冠病毒引發重症的機率將會減低，染疫對個人和社會的干擾可能較小。

南非非洲衛生研究所（Africa Health ResearchInstitute）教授 Alex Sigal 在推特 Po 文表示，以南非的經驗來看，如果 Omicron 致病力較低，將有助於將 Delta 擠下主流病毒地位。

根據稍早一份南非研究，感染 Omicron 的病患住院和重症風險低於感染 Delta 變異株的人，但科學家表示，其中部分原因也可能是群體免疫力變高。

南非與香港 11 月首次發現 Omicron 後，該類變種病毒已擴散至全球，並使一些國家醫院超出負荷。