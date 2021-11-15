欣陸攜手厚生投入高雄國賓危老合建案 擬2024年推案

欣陸 (3703-TW) 旗下大陸建設與國賓及厚生 (2107-TW) 今 (15) 日正式簽約，將就高雄國賓大飯店現址購入部分土地，簽約後續的危老合建開發案，預計 2024 年推案，加上大陸建設購入的 20% 土地持分，完工後將分回 70.4% 產權。

欣陸主管指出，此高雄合建案，將由大陸建設、國賓大飯店及厚生公司等三方共同持有共同銷售，大陸建設負責規劃、興建及銷售作業。

三方合作模式是由大陸建設購入 20% 土地、厚生購入 30% 土地，國賓與厚生就持有土地與大陸建設合建，合建部分大陸建設預定分回約 63%。考量整體規劃尚在概念階段，加上案件將申請危老重建計畫，及原有建物拆除，預定 2024 年推案，大陸建設完工後將取回 70.4% 的產權。

欣陸主管指出，在高雄國賓飯店現址取得部分土地並進行合建案，主要看好高雄國賓飯店現址位處亞洲新灣區內，區域有多項開發計畫持續推動，包含高雄展覽館、海洋文化及流行音樂中心、高雄港埠旅運中心、高雄市立圖書總館及共構會展文創會館、環狀輕軌等重大建設；近期高雄市府也積極推動科技智慧廊帶計畫，並在此打造「亞洲新灣區 5G AIoT 創新園區」作為台灣 5G AIoT 產業的示範基地。

高雄國賓飯店現址的基地位置：為高雄市前金區後金段 533 及 535 地號等 2 筆土地，基地南側臨接 60 公尺民生二路園道，西側臨接 30 公尺河東路園道、北側臨接 10 公尺國民街，基地位於愛河水岸第一排且鄰近亞洲新灣區，有絕佳景觀視野。基地現況：1981 年興建的屋齡 40 年地上 21 層 / 地下 3 層 SRC 造建物，現為營運中的高雄國賓大飯店

高雄國賓飯店現址土地面積約 2026.145 坪，土地使用分區為第五種商業區，基準容積率為 840%，合建案預計申請危老重建計畫容積獎勵。