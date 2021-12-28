〈美股早盤〉美股開平後走勢分歧 標普500指數再攀新高

隨著交易員衡量 Omicron 病毒帶來的風險，美股主要指數開平後走勢分歧。周二 (28 日) 截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.3%，那斯達克綜合指數平盤震盪，標普 500 指數小漲 0.1%，連續 2 日開盤創新高，費城半導體指數跌 0.3％。

CFRA 研究數據顯示，自 1969 年以來，標普 500 指數每年最後 5 個交易日和新年前 2 天的平均漲幅達 1.3%。近期隨著投資人對 Omicron 的擔憂稍微緩解，風險情緒也隨之回溫，市場周一迎來今年的聖誕行情。

然而，受 Omicron 病毒蔓延影響，全球單日確診病例在周一 (27 日) 飆至歷史新高，不過，近期研究顯示，雖然 Omicron 具有高度傳染性，但重症風險依舊很低，且雖然全球確診數激增，Omicron 平均死亡人數並未大幅增加。

大型科技股漲跌不一，截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 漲逾 1%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.4%，微軟 (MSFT-US) 和蘋果均小跌 0.1%。

截至台北時間周二 (28 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 112.85 點或 0.31%，暫報 36415.23 點

那斯達克綜合指數上漲 4.14 點或 0.03%，暫報 15875.51 點

標普 500 指數上漲 6.66 點或 0.14%，暫報 4797.85 點

費半下跌 11.16 點或 - 0.28%，暫報 4029.00 點

台積電 ADR 上漲 0.43% 至每股 123.24 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.457％

紐約輕原油上漲 0.86％ 至每桶 76.22 美元

布蘭特原油上漲 0.59% 至每桶 79.06 美元

黃金上漲 0.27% 至每盎司 1813.60 美元

美元指數上漲至 96.095

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 1.41％，至 1109.36 美元。

投行 Wedbush 上調特斯拉目標價，看好隨著供應鏈瓶頸逐漸緩解，中國市場需求旺盛將帶動特斯拉股價繼續走高，明年漲幅空間可望接近 30%。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.3％，至 179.77 美元。

因 Omicron 病毒感染擴大，蘋果宣布位於紐約市的 12 家實體門市將暫停營業，禁止消費者入內，但仍提供線上訂購到店取貨服務。

唯品會 (VIPS-US) 早盤下跌 3.28％，至 7.97 美元。

中國電商業者唯品會周一下修 2021 年第 4 季營收展望，但未具體說明下修原因，僅稱這項行動是根據其對當前市場與公司營運狀況的最新看法所做出。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 FHFA 房價指數月增率報 1.1％，預期 0.9%，前值 0.9%

美國 10 月 FHFA 房價指數年增率報 17.4％，前值 17.7%

美國 10 月 S&P Case-Shiller 20 大城房價指數年增率報 18.4％，預期 18.5％，前值 19.1%

美國 10 月 S&P Case-Shiller 20 大城房價指數月增率報 0.8％，前值 0.8％

美國 S&P Case-Shiller 20 大城房價指數年增率連續 3 個月放緩 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Whittier Trust 首席投資長 Sandip Bhagat 表示，應對疫情引發衰退的補救方案相當重要，我們獲得大規模刺激措施，這些將在未來很長一段時間內留下後續的政策反應，且股市將繼續上揚。

Generali Insurance Asset Management 投資主管 Antonio Cavarero 稱，市場正散發出 Omicron 不會干擾經濟復甦的信念，沒有出現顯著的風險降低行為，不過這部分可能和當前的假期有關，比較少人上班導致市場流動性減少。