〈美股熱門股〉比特幣急墜失守5萬美元大關 Coinbase受累盤中跌近7%

比特幣 (BTC) 從近期高點急墜，失守 5 萬美元關卡後，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 周二（28 日）盤中股價跟著受累重挫近 7%。

數據顯示，比特幣的估計槓桿率已創下歷史新高，意味著接下來波動率可能加大。其他加密貨幣也出現跌幅，以太幣 (ETH) 跌 6%、ADA(ADA) 跌 6.5%、Terra(LUNA) 跌 10.6%、狗狗幣 (DOGE) 跌 7.8%、柴犬幣 (SHIB) 跌 7.0%。

比特幣在 11 月創下 68,990.90 高的歷史新高後，在年底開始出現波動，一路下跌近 30%，周二失守 5 萬美元大關，巴隆周刊（Barron's）報導指出原因可能是利率上升、金融市場流動性收緊以及監管立場的轉變，讓投資人感到不安。

Coinbase 第三季營收與獲利皆低於華爾街分析師預估，該公司將原因歸咎於加密貨幣當時較低的波動性，因為交易量與較易費用收入與高波動性相關，如果投資人不活躍交易量下降，則 Coinbase 的收入來源就會受影響。

儘管如此，許多分析師仍將加密貨幣等數位資產是看作是未來的投資機會，Oppenheimer 上周將 Coinbase 列為 2022 年優選股之一，分析師 Owen Lau 給予該股「優於大盤」（Outperform）評等，目標價訂在每股 444 美元。

Lau 表示，對有意投資數位資產的機構投資者來說，Coinbase 正處於有利地位並能從中受惠，而且現階段仍在數位資產發展的早期階段，許多投資人都在觀望。

至於零售方面，Lau 認為消費者會有更多元的支付方式可選擇，金融機構、線上支付與商家未來都將陸續允許消費者使用加密貨幣交易。

截稿前，Coinbase 盤中股價下跌 6.71%，每股暫報 261.47 美元，比特幣報 48,641.22 美元，24 小時內下跌 6.2%。