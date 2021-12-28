微星開台廠CES撤退首槍 將取消實體展改線上秀新品

電競品牌大廠微星 (2377-TW) 今 (28) 日宣布，因近期美國確診變種病毒 Omicron 病例增加，基於員工、客戶、粉絲安全考量，已取消在美國拉斯維加斯 CES 現場實體展覽，將改以線上方式展出 2022 年新品，也是首家宣布取消實體展的台灣廠商。

微星行銷副總經理程惠正表示，自 12 月以來，變種病毒 Omicron 肆虐全球，美國染疫人數也急速飆升，因此微星決定取消 2022 年 CES 實體展，改以線上新品發布會方式進行虛擬展。

程惠正指出，微星將在 CES 準備二場線上活動，包含 MSI Gamerverse、MSI-VERSE，展示 2022 年全新電競、創作者、商務系列產品及週邊零組件，其中，MSI Gamerverse 將發布微星 2022 年全新筆電，MSI-VERSE 則將展出電競、創作者、商務三個系列產品。

全球最大消費性電子展 CES 將在明 (2022) 年 1 月 5 日至 8 日以實體結合線上展方式舉行，但受變種病毒 Omicron 影響，再度讓 CES 實體展會引爆撤退潮，包含谷歌 (GOOG-US)、英特爾 (INTC-US)、通用汽車、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta (FB-US)、推特 (TWTR-US)、TikTok、Pinterest(PINS-US)、聯想 (00992-HK)、T-Mobile (TMUS-US)、AT&T (T-US) 等大廠都已宣布不派團參展 CES 實體展會。