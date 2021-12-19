英特爾、超微、輝達CES秀新品 台廠營運添動能

全球最大消費性電子展 CES 將在明 (2022) 年 1 月 5 日至 8 日以實體結合線上展方式舉行，國際大廠英特爾 (INTL-US)、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 等近期也陸續釋出邀請函，預計發表新一代處理器、顯示卡等新品，市場看好，將為台灣筆電、主板廠營運再添動能。

超微宣布，將在明年 1 月 4 日台灣時間晚間 23 點由總裁暨執行長蘇姿丰親自主持 2022 年線上新品發表會，屆時也將推出新一代 AMD Ryzen 處理器、AMD Radeon 顯示卡與解決方案，市場預期，超微即將推出新一代 Ryzen 6000 系列產品。

此外，英特爾也可望釋出採用 Alder Lake 架構的筆電處理器新品，輝達則將續攻顯卡市場，推出 GeForce RTX 30 系列等新品。

隨著英特爾、超微、輝達等廠商陸續釋出新品後，可望帶動新一波換機潮，台廠營運也將同步受惠，包含華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華擎 (3515-TW)、映泰 (2399-TW)、撼訊 (6150-TW)、麗臺 (2465-TW) 等，都將在第一時間推出筆電、顯卡等新品。

CES 消費性電子展是全球電子產業矚目盛會之一，無奈今 (2021) 年受疫情影響首度以全數位方式進行，但主辦單位已宣布，明年度將恢復實體舉辦，估吸引逾萬人參與拉斯維加斯實體展會，此次展會也將增加食物科技、太空科技、非同質化代幣 (NFTs)、加密貨幣等議題。