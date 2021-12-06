TTA引進國際創新創業能量 培訓100強新創備戰CES 2022

美國消費性電子展（CES）2022 年因應疫情調整，展覽將採虛實並進，科技部 TTA 也將攜手國發會、經濟部、三園區、地方政府與加速器共同率領 100 家新創前進 CES 新創展區 Eureka Park，展現我國數位科技、智慧醫療、人工智慧與資安等各科技應用領域的新想法、新產品、新服務，藉此平台展示臺灣科技動能，讓展會活動發揮更大價值。

TTA BootCamp 集結黃金陣容 助新創佈局全球市場

科技部 TTA 今年從 148 隊申請團隊中，透過矽谷創投與大會嚴選出 100 家新創參與 CES 2022。為協助新創團隊增強國際競爭力並順利於展會中爭取訂商機，特於 12 月 6 日至 12 月 8 日展開為期三天的培訓課程，邀請來自 Startup Junkie、10X Innovation Lab、500 Global、SOSV-MOX 和 Presentality 等國內外業師，提升新創團隊國際競爭力，協助展前籌備及海外拓銷策略、前進國際的矽谷思維，到展場溝通技巧與 Pitch 實戰演練，進入到展後商機鏈結，以及與潛在合作對象的關係建立等。

科技部產學司司長許增如於活動開場時替新創團隊加油打氣說到，TTA 於 CES 2022 將再度率領 100 家新創參展 CES，儘管 COVID-19 疫情影響之下，希望團隊可以把握 CES 2022 的機會讓國際看見臺灣，提升臺灣新創於國際的知名度，Go big、go global！

科技部 TTA 打造南北均衡新創生態圈 助攻新創邁向國際

科技部 TTA 為推動臺灣科技新創前進國際的重要平台，以臺灣科技新創鏈結全球市場、資金、人才及技術等重要資源為使命，透過全球新創重要展會的緊密交流與產業鏈結，在近年來已逐漸成為國際新創重要品牌。為配合國家六大核心戰略產業及大南方計畫政策，厚植南臺灣產業聚落數位轉型、創新創業及創造就業的豐沛動能，TTA 也將於今年年底前建置臺灣科技新創基地 - TTA 南部據點，並導入臺北 TTA 加速器及國際輔導資源，藉以打造南部產業創新生態系，以科研成果促進產業升級，支持新創朝國際市場目標邁進。