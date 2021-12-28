半導體股票越來越貴 分析師點出還有13檔便宜股可以買

全球半導體供不應求，使晶片類股表現不俗，然而在大型晶片類股價格不斐的情況下，巴隆周刊 (Barron's) 按照 2022 年預期獲利計算出本益比較低的 13 檔股票，為投資人提供研究方向。

在費城半導體指數中，輝達 (NVDA-US) 是今年以來表現最好的公司，全年上漲約 130%，按 2022 年預期的獲利計算本益比為 57.9 倍，對看好該股的投資人來說是一筆昂貴的價格。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 本月稍早曾表示，以本益比來衡量，輝達股價似乎偏高，但仍推薦該股，因為在科技類股來說，高本益比不見得是賣股的理由。他認為輝達將持續獲利與擴展軟體產品，同時受惠投資人對元宇宙（Metaverse）領域不斷成長的興趣與投資。

另一方面，低本益比雖然不是買股的主要原因，卻是著眼投資的第一步，半導體類股也還有其他便宜的股票可以考慮，以下是巴隆列出的 13 檔低本益比股票。

排行推薦首位的是記憶體大廠美光 (MU-US)，該股是最便宜的晶片股，按 2022 預期獲利計算出的本益比為 8.2 倍。美光不久前公布強勁的第二季業績與亮眼的第三季財測，今年迄今股價已上漲 26%。

晶片封測廠艾克爾科技（Amkor Technology）(AMKR-US) 排名第二，按 2022 預期獲利計算出的本益比為 9.3 倍，今年迄今股價上漲 55%。

蘋果 (AAPL-US) 供應商科沃 (Qorvo)(QRVO-US) 與思佳訊 (Skyworks Solutions)(SWKS-US) 預期的本益比分別為 11.6 倍與 12 倍，兩檔股票今年以來分別下跌 7.9% 與上漲 2.2%，表現落後同行。

接著是英特爾 (INTC-US)，Rasgon 表示雖然該檔股票便宜，但不一定有吸引力，儘管該公司執行長季辛格（Pat Gelsinger）投資數十億美元試圖扭轉頹勢，但冰凍三尺非一日之寒，英特爾的問題至少需要花 5 至 10 年來解決，對該股整體走勢仍持悲觀看法。

其他股票如高通 (QCOM-US)、博通 (AVGO-US)、應材 (AMAT-US)、科林 (LRCX-US) 等股也入選，Rasgon 表示，雖然晶片荒何時紓解仍未知，但有大量便宜的半導體股票將在來年持續受惠。