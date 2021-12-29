〈能源盤後〉押注Omicron威脅小 WTI原油連漲5日 唯收盤脫離盤中高點

週二 (28 日) 交易，原油期貨價格連續第五日上漲，但收盤脫離盤中高點，係因投資者押注 Omicron 變種病毒對經濟成長造成的衝擊有限。分析師表示，聖誕節和新年假期期間的低交易量也放大了波動性。

原油價格上漲的支撐力部分來自英國，係因英國表態不會對消費者的行動性實施進一步的限制，儘管新冠病例增加，但英國正在審視目前疫情對醫院人力資源的影響程度。

由於新冠病毒導致全球航空人力短缺，全球航班大量取消，令大眾假期旅遊計畫受阻，但美國疾病控制與預防中心 (CDC) 已將新冠病毒感染者的建議隔離期從 10 天縮短至 5 天，係因近期初步研究顯示，Omicorn 變種株雖然更容易傳播，但其症狀較其他新冠病毒株病例輕微。

瑞穗證券美國能源期貨執行董事 Robert Yawger 寫道：「由於 CDC 縮短隔離時間，推漲今日原油價格，但收盤價仍脫離早盤漲勢水準。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 41 美分或 0.5%，收每桶 75.98 美元，盤中高點在 76.92 美元。

WTI 原油期貨連續第五日上漲，為 9 月 27 日止以來最長漲勢，當時亦為連 5 日收高。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上揚 34 美分或 0.4%，收每桶 78.94 美元，在過去 6 個交易日中有 5 日上漲，約莫為 11 月 25 日以來最高水準。

瑞穗 Yawger 寫道：「在我看來，聖誕漲勢開始失去動力，因為 S&P 500 指數在正值領域掙扎，納斯達克科技股已處於下跌，而彭博商品指數就要發布過去 5 日來首次下跌。」

一些經濟學家將 Omicorn 病毒的傳播視為全球經濟增長的障礙。《華爾街日報》報導，穆迪分析公司首席經濟學家 Mark Zandi 將美國第一季 GDP 成長預測自 5.2% 下調至 2.2%，係因他「看見第一季的經濟損失正在加劇。」經濟疲軟恐拖累原油的消費。

展望未來，投資者正在關注 OPEC + 預定 1 月 4 日舉行的會議。OPEC + 將評估 2 月起增產 40 萬桶 / 日的計畫，或者將 Omicron 病毒傳播狀況納入考量，調整 2 月生產計畫。

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