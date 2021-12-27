總經數據擊敗疫情變數 資金重抱風險性資產

雖有疫情反覆雜音干擾，但在陸續公布的經濟數據正向激勵下，歐美股市展開跌深反彈行情，根據 EPFR 統計顯示，上周全球多數地區股市多呈資金淨流出狀態，僅亞股 (不含日本) 迎來 7.57 億元的淨流入。

安聯投信表示，美國近期公布之經濟數據如消費者信心指數、新屋銷售與耐久財訂單等結果正向，市場對經濟與財務前景看法持續改善，過去一周市場風險情緒改善，激勵美股如旅遊服務概念股表現。但相對也壓抑如公用事等防禦類股表現，市場情緒指標美國 10 年期公債殖利率單周走揚 9 個百分點，來到 1.49%。

安聯投信表示，觀察全球主要資產，美股上周前半受到疫情雜音干擾有較大跌幅，但隨著相關擔憂淡化，美股在買盤進駐下出現反彈，其中標普指數再次創下新高，帶動道瓊歐洲 600 指數單周也走揚約 1.83%，歐美股市表現明顯優於其他市場。

安聯投信表示，從近期採購經理人指數等數據觀察，全球經濟成長略有放緩但持續擴張，其中已開發市場受惠疫苗施打率較高，經濟成長率優於新興市場。

根據國際貨幣基金 (IMF) 預估，在基期因素及疫情反覆影響下，2022 年全球經濟成長率雖應會低於今年，但仍可來到 4.9%，且仍高於疫情前 10 年的平均水準 2.0%。

安聯投信指出，2022 年對市場可能影響較大者，便為央行的貨幣政策，包括通膨壓力以及就業市場改善等因素影響下，美國聯準會預計於明年 1 月起加速減少購債，每月縮減規模提升 1 倍至 300 億美元，照此進度將於 2022 年 3 月停止購債。

安聯投信表示，未來則應留意包括通膨壓力，以及美國如薪資、勞工參與率上升的強勁程度，作為升息的觀察，整體而言，明年經濟成長動能放緩但仍將邁向正常化，加上企業獲利預計可繳出 5-10% 的正成長，有望對風險性資產形成支撐。