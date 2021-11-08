汎德永業前三季EPS 11.22元 創近4年同期新高

進口車商汎德永業 (2247-TW) 今 (8) 日發布第三季財報，單季稅後純益 2.88 億元，年增 4.34%，每股純益 3.56 元，累計前三季稅後純益 9.05 億元，年增 27.67%，每股純益已達 11.22 元，創近 4 年同期新高。

汎德永業指出，受疫情影響的買氣逐漸回籠，長年熱賣車款包括 BMWX 系列休旅車、Porsche 休旅車 CayenneCoupe、Macan 等，持續繳出亮眼銷售成績，推升第三季合併營收達 99.2 億元，在疫情干擾下僅年減 3.96%，營業毛利 11.98 億元，年減 4.42%，營業利益 3.63 億元，年增 3.24%，稅後純益 2.88 億元，年增率 4.34%。

汎德永業前三季合併營收 322.42 億元，年增 12.61%，營業毛利 37.51 億元，年增 14.26%，營業利益 11.44 億元，年增 33.63%，稅後純益 9.05 億元，每股純益 11.22 元，創下近 4 年同期新高成績。

汎德永業表示，前三季 EPS 已超過 10 元，有望達成連 8 年獲利超過 1 個股本的新里程碑。

汎德永業今日也同步公布 10 月合併營收為 31.89 億元，月減 10.65%，年增 3.83%，終結連 2 月年衰退態勢，主要是因 BMW 新車陸續到港；累計前 10 月合併營收維持 11.76% 成長達 354.31 億元。

汎德永業進一步指出，目前各銷售展示暨服務中心的人流、訂單數和維修保養業績均已恢復疫情前的水準，BMW 和 Porsche 新車的預收單情況仍然十分熱絡，BMW 的配額供應相對穩定，Porsche 部份車款則受原廠生產排程調整影響，有延後交車的情形。

展望第四季，年底前新車將陸續上市，包括 BMW 重磅車款 iX 豪華純電旗艦休旅車 12 月登場，汎德永業配合品牌總代理布局充電站建置計劃，將陸續完成台灣環島 BMWi 直流高速充電站建置，而 BMW 長年熱銷車款 X3、X4 也將於第四季推出全新改款，Porsche 的主力車款 Macan 全新改款則預計年底前抵港交車，有利持續推升營運動能。