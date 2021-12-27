〈虛擬貨幣新趨勢〉同開旗下天盛科技多方結盟 推支援NFT支付平台

營造工程、機電廠同開 (3018-TW) 進行多元產業布局， 今 (27) 日攜手子公司天盛科技，及台灣數位貨幣交易所 - BitoPro 台灣幣託交易所，及其關連企業寰宇速匯、專精於傳統金融與區塊鏈的香港商全金集成，多方聯手開創區塊鏈禮券 「TWiP」。

此結盟今天也發布可直接無縫接軌包括數位虛擬貨幣、線上網購、線下生活消費三方之「iPoint 支付平台」，平台預計 2022 年 2 月開始商業運轉。

天盛科技董事長温雅貴指出，在全球走向區塊鏈、NFT 與元宇宙的趨勢上，將搶占更多生活娛樂市場的份額，此次發行的全球首檔區塊鏈禮券 TWiP，將打破傳統生活娛樂商各據版塊，發行自己封閉型的點數，TWiP 是禮券市場中的最創新產品，著眼於台灣每年逾 1000 億元的禮券市場，消費者僅需下載安裝專用的 App 後，就能在線上註冊購買 TWiP 點數，接下來即可到特約商店 (線上網購、實體店)、以及各大合法之數位貨幣交易所等進行消費。

全金集成董事長劉立恩表示，iPoint 平台的建構除了將生活需求的特約商店進行綁定外，更整合台灣市佔率第一的數位貨幣 BitoPro 幣託交易所，讓 TWiP 真正作為全球區塊鏈禮券的先驅，不 僅未來可用在日常食衣住行育樂的消費，更可使用 TWiP 購買比特幣、以太幣、狗狗幣、柴犬幣等。

加上與台灣銘板 (6593-TW) 所打造的「虛擬貨幣硬體錢包 FortVax」，以金融卡最高資訊安全等級的方式， 保存消費者錢包私鑰以及加密機制，其持有成本也遠較其他冷錢包業者為低，同時可享有更多攜帶方便性、支付多元性等優勢，預計 2022 年 1 月 15 日開始量產。

BitoPro 幣託交易所 CEO 鄭光泰指出，目前 BitoPro 幣託交易所有效會員數達 60 萬人，約占台灣虛擬貨幣市場逾五成市佔，上架幣種包括了比特幣、以太幣、狗狗幣、瑞波幣及萊特 幣等。BitoPro 可望隨著 TWiP 推出，創造更迅速、符合使用者需要的消費體驗。

展望未來，看準元宇宙、NFT 未來市場龐大商機，有助 iPoint 平台的會員數與使用 TWiP 消費量 放大，並對同開與天盛科技未來營運帶來正面的挹注。天盛科技董事長温雅貴指出，iPoint 平台預 計於 2022 年 2 月開始商轉。