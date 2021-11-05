AR、VR虛擬實境概念股 可望複製虛擬貨幣飛漲模式

萬寶投顧陳子榕指出，美國聯準會 (Fed) 已經宣布從 11 月中開始每個月要縮減購債規模 150 億美元，美股還是持續創高，顯然市場對減債的解讀轉向正面，一般認為美國已開始脫離疫情風暴朝向經濟復甦。至於外界擔心的通膨升息問題，聯準會並沒有鬆口，而且還是堅持通膨是短暫現象，明年第二、三季就會緩解。



即便如此，利率上升已經是確定的趨勢，央行標售 364 天期定存單的利率已經連續 8 個月上升，30 天期的商業本票利率也從年初的 0.2％彈升至 0.3％，漲幅驚人，因此，雖然近日美國十年期公債殖利率趨緩，但未來仍要更關注債市殖利率的波動變化，快速調整布局。



近期台股盤面輪動快速，建議投資標的還是要選擇產業前景明朗的族群和個股。不久前大摩喊空半導體，認為需求被高估，結果被一向有「半導體九命怪貓」稱譽的力積電 (6770-TW) 董事長黃崇仁大聲駁斥，認為半導體的需求才正要起飛。



而工研院最新的數字似乎也呼應這個看法，工研院預估台灣半導體產值 2022 年有望衝破 4.5 兆元，這比今年的 4 兆元還要高，而且 2025 年還將挑戰 5 兆元產值。相關包括 IC 設計、半導體設備、MOSFET、PCB、導線架等族群，在前景看好及漲價題材效應下，中長線營運動能十分強勁。



磊晶廠嘉晶 (3016-TW) 今年受惠功率半導體強烈需求帶動磊晶矽晶圓出貨成長，嘉晶第三季營收 13.48 億元、年增 41.5％，業績月月成長，去年全年 EPS 0.09 元，今年上半年 EPS 已經達到 0.49 元，而且明年矽晶圓長約合約價全面調漲 10％～15％，代工業務也將陸續貢獻營收，今、明年營運將進入高速成長期。10/21，我為大家推薦嘉晶，股價從 93 元快速漲到 114 元，創 14 多年來的新高，漲幅近 25％；半導體設備商辛耘(3583-TW)，10/18 和大家分享，股價也已創波段新高，漲幅也是接近 25％



萬寶投顧陳子榕指出，11 月份開始大家還可以多關注集團作帳行情，像是被動元件大廠華新科 (2492-TW) 第三季大賺逾半個股本，前三季 EPS 高達 14.4 元，完勝去年全年 13.66 元，近日股價奔漲停也帶動集團內個股噴漲，接下來包括力晶、友達、威盛、國碩等集團，法人多有著墨就更有機會搭上作帳列車。



另外，在發展元宇宙、電動車、低軌衛星不可或缺的網通族群也是關注焦點，10/29 推薦的網通大廠智易 (3596-TW)，訂單強勁報價上漲，週四(11/4) 股價噴發鎖漲停，大漲 12％。



萬寶投顧陳子榕指出，目前盤勢上外資仍舊忽多忽空，指數也還是在半年線附近上沖下洗，類股輪動快速，因此希望大家不要過度追高，跟著我的腳步布局優質潛力股，一起戰勝大盤。



威鋒電子 (6756-TW) 屬威盛集團，為高速傳輸與 USB Power Delivery (USB PD) 晶片設計廠商，推出全球第一顆 USB4 終端裝置控制晶片 VL830。USB4 此多個資料和顯示協議可共享一條高速連結通道，且支援最高至 40Gbps 的傳輸速率，包括支援該模式的筆記型電腦、平板或智慧型手機。威鋒電子第三季每股盈餘 3.56 元，前三季合併獲利 6.33 億元，每股稅後 9.38 元。

瑞祺電通 (6416-TW) 為工業網安設備廠，今年訂單滿手，不論是傳統網安設備、5G 閘道器、IT、OT 都需求暢旺，下半年隨著 5G 建置恢復動能，以及新開發的更高階通訊科技 (CT) 專案進入量產，業績可望明顯優於上半年；由於中長線營運暢旺，瑞祺電通持續擴產 50％，並升級產線，以迎接缺料紓解後的強勁出貨，而在利潤較佳的 OT 出貨比重拉升下，預估毛利率將提升，全年 EPS 約 5.5 元。

京元電 (2449-TW) 第三季營收季增 18.43％，年增 22.19％，毛利率 33.09％，累計前三季 EPS 2.89 元，接近去年總和 2.97 元。京元電訂單能見度直達 2022 年，部分測試訂單甚至看到明年下半年，預期第四季稼動率將維持滿載，可望帶動第四季營收續創新高，全年 EPS 可站上 4 元，創下歷年新高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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