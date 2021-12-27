〈景氣燈號〉年底旺季助攻景氣擴張 12月可望續亮紅燈

受惠國內外景氣出口續旺，國發會公布 11 月景氣燈號亮出第十顆紅燈，續寫歷史紀錄，展望未來，國發會經濟發展處處長吳明蕙今 (27) 日表示，隨著年底消費旺季、加上外銷出口動能延續，12 月仍可望續亮代表景氣熱絡的紅燈，連十一紅。

吳明蕙表示，11 月出口創下歷年新高，認為在年底節慶需求帶動下，景氣到農曆年前都相當樂觀，雖然單就景氣領先數據來看，累計增幅較上月縮小，但差異程度不大，且金融、生產、貿易等各項指標長期趨勢仍正向。

國發會統計，11 月領先指標已連續 5 個月上升，增幅為 1.92%，較上月連 4 個月，累計增幅 2.58% 下滑，而 11 月同時指標則為連 4 個月上升，累計增幅 1.48%。

展望未來，吳明蕙認為，最大變數仍來自全球變種疫情，其他包含美國貨幣政策變動、縮減購債等，由於金融市場已有預期，認為不算是不確定性因素，且台灣在物價通膨上也相對穩定，若全球供應鏈瓶頸緩解後，也有助通膨緩解。

吳明蕙表示，今年已連續 10 個月亮出紅燈，雖然分數已接近變燈的 37 分，但黃紅燈仍代表景氣維持高檔，依目前年底旺季、各項指標正向評估，預期 12 月維持紅燈機率相當高，明年則還需擔心基期較高的問題。