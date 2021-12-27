利率影響盈餘達成 央行明年繳庫數逾1750億元

台灣央行總裁楊金龍將於 29 日上午赴立院財委會備詢，在今 (27) 日最新出爐的 111 年度業務計畫及營業預算報告中，央行明年繳庫數共 1750 億 80 萬元，尚未能回升到過往 1800 億元以上水準，楊金龍說明，目前國際市場利率仍維持低檔，影響盈餘達成。

楊金龍指出，去年初以來受疫情影響，主要國家公債殖利率大幅下跌，儘管今年起美國經濟雖逐步復甦，殖利率略有回升，惟仍未回到以往水準，目前國際市場利率仍維持於低檔，如美元、歐元和日圓利率均遠低於央行 111 年度預算外匯資產收益率 1.78%，因而影響盈餘達成。

楊金龍再次說明，明年營業總收入和營業總支出軋抵後，全年預算盈餘為 1,534 億 622 萬元，除提存法定等公積 307 億 542 萬元外，餘數連同以前年度累積盈餘 523 億元共計 1,750 億 80 萬元，悉數繳交國庫官息紅利。

日前楊金龍已指出，預估 2023 年後，央行可逐漸恢復到過去 1800 億元繳庫水準。

楊金龍再次強調，央行以穩定物價和促進金融穩定為主要營運目標，營運特性須考量總體經濟面，盈餘受國內外金融情勢影響甚鉅，具有高度不確定性。

而外幣資產運用收益是央行營業收入主要來源，影響收益的各項因素包括有營運量、主要外幣利率和匯率，非央行所能完全掌握。

至於營業支出，則受央行沖銷性措施和國內利率調整變動影響，同樣具有不確定性，楊金龍強調，此為各國央行面臨的問題。

截至 11 月 30 日，央行營業總收入為 2,869 億 5,145 萬元，營業總支出為 1,037 億 4,848 萬元，收支相抵後，盈餘為 1,832 億 297 萬元。