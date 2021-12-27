〈陸港盤後〉外資放假 A股量縮震盪 上證小跌0.1%

歐美股市因聖誕假期休市，A 股在缺乏指引之下，周一 (27 日) 三大指數在開高後呈現狹幅震盪。上周重殺的鋰電池族群今日出現反彈，電力、化工、機場等類股也相繼走揚，而白酒、汽車零組件類股則出現回檔，對上證形成較大壓力。

香港今日因在假期中，港股持續休市，在缺乏北向資金買盤之下，A 股成交金額不足兆元，終止連續 46 個交易日成交金額破兆的盛況。今日滬深兩市成交金額達 9748 億人民幣，較前一個交易日大減約 1600 億人民幣。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指小跌 0.06%，報 3615.97 點；科創 50 指數下滑 0.23%，報 1355.64 點；深證成指小漲 0.04%，報 14715.65 點；創業板指小跌 0.1%，報 3293.81 點。

今日北向資金進出方面暫停交易，且因港股假期因素將至周二 (28 日) 才再度開放交易。

法人觀點

國泰君安認為，滬深兩市成交量明顯萎縮，跌落至兆元之下，在臨近新年的時間點，市場情緒相對較為謹慎，一方面北向資金由於聖誕假期的影響暫緩流入，另一方面國際市場對於新冠疫情的不確定性干擾仍在。因此，短線市場處於震盪盤整階段。操作上建議繼續逢低佈局，可以關注業績預期相對較佳，基本面較為紮實的金融和消費族群，如券商、家電等。

