〈陸港盤後〉虛擬貨幣拉人氣 上證翻紅收漲0.4%

美股連四紅，帶動周二 (28 日)A 股三大指數開高，上證在開高後震盪下滑，指數一度跌至平盤之下，不過虛擬貨幣概念股午盤後大漲，市場人氣回溫，三大指數急拉走揚，紛紛收在今日相對高點。

盤面上以虛擬貨幣、鋰電池、電腦設備、軟體、橡膠、互聯網服務等族群漲幅較高，電力、煤炭、燃氣、中藥、公用事業等類股跌幅較重。

港股開市北向資金重啟，今日滬深兩市成交金額重回兆元水準，達人民幣 1 兆元，較前一個交易增加 279 億人民幣。

港股方面，全球股市連漲，但仍無法帶起港股走勢，港股早盤微幅開高後隨即回跌，恒指一路在平盤附近狹幅震盪。網科股的下挫是影響市場投資情緒的主因，網科股除阿里巴巴 (09988-HK) 逆勢收高外其餘全數下挫。

今日最大亮點即是恒大概念股，由於恒大汽車 (00708-HK) 第一款新車恒馳 5 明年正式推出，股價狂飆 17.2%，母公司中國恒大 (03333-HK) 則大漲近 10%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.39%，報 3630.11 點；科創 50 指數上揚 1.03%，報 1369.62 點；深證成指收高 0.83%，報 14837.87 點；創業板指上漲 1.06%，報 3328.56 點。

恒生指數小漲 0.24%，報 23280.56 點、恒生科技指數下跌 1.11%，報 5556.94 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 12.92 億元，其中滬股通買超人民幣 9.99 億元，深股通買超人民幣 2.93 億元。

法人觀點

渤海證券認為，回顧過去春節後，市場風格大致將以中小型類股為主，且在春節前以中小型類股為主線的年份，春節後均延續相同風格。考慮目前市場風格以中小型類股為主，且從業績面來看，第三季以中證 500 為代表的中小型類股業績相對滬深 300 佳。與此同時，目前中證 500 的估值水準處於 2015 年以來的均值之下，估值不貴且業績尚可，使得中小型類股的行情可望延續。

