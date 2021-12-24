英國政府：感染Omicron的病人住院可能性較低

英國政府周四 (23 日) 又公布了一項最新研究，研究認為，與先前的 Delta 變種病毒相比，人們因 Omicron 而住院的可能性要小得多，這一結果與過去幾天各國所做的研究類似。

英國衛生安全局表示，與感染 Delta 的病例相較，感染 Omicron 的人去急診室的可能性要低 31-45%，需要住院的可能性要低 50-70%。

不過當局表示，由於目前住院的 Omicron 病例數量很少，無法有效測量所有以前的感染，以及老年人群的傳播有限，因此這個分析是「初步而且高度不確定的」。

調查結果是基於 132 名進入急診室或從急診室轉來的病人。其中有 17 人接種了加強劑，74 人接種了兩劑疫苗，27 人未接種疫苗，8 人打了一針，6 人接種情況不明。

該研究稱，在確診 Omicron 後的 28 天內，已有 14 人死亡，年齡從 52 歲到 96 歲不等。

英國衛生安全局執行長 Jenny Harries 在聲明中說，最新分析得到了一個令人鼓舞的早期信號，即感染 Omicron 的人，可能比感染其他變種病毒的人住院風險相對較低。但她強調，這是早期數據，需要更多的研究來證實這些發現。

初步數據與南非科學家以及倫敦帝國理工學院和愛丁堡大學研究團隊的類似發現相符。