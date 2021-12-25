〈熱門股〉益安醫材、授權金進度邁大步 單周強漲逾3成

益安 (6499-TW) 旗下大口徑心導管止血裝置 Cross-Seal，取得 PMA 可予上市核准信函 (PMA Approvable Letter)，後續僅需美國 FDA 完成來台查廠後即可上市，下 (1) 月有望認列 650 萬美元 (約新台幣 1.8 億元) 里程碑金，激勵本周股價走強，一度突破百元價位，最高來到 101 元，創 3 年多來新高，周漲 30.5%。

益安與國際醫材大廠 Terumo Corporation 合作開發的大口徑心導管止血裝置 Cross-Seal，相關認證已陸續通過審查，惟受到疫情影響，美國 FDA 無法來台查廠，因此給予認證最後許可條件的 PMA 可予上市核准信函，待美國 FDA 實地查核通過，即可正式取得許可證，並在美國市場上市銷售。

由於益安取得 PMA 可予上市核准，與合作夥伴 Terumo 重新簽訂里程碑金合約，將於明年 1 月認列 650 萬美元授權金。

益安指出，人工主動脈瓣膜置換術 (TAVI)、胸主動脈和腹主動脈腔內修復術 (TEVAR & EVAR) 等高階大口徑心導管介入手術陸續普及，且近年心導管介入手術量逐年增加，帶動大口徑心導管止血需求高漲。