益安再出脫達亞持股3600張 處分利益25億元

益安 (6499-TW) 今 (28) 日宣布，為促進子公司達亞 (6762-TW) 股東結構多元化，再處分達亞持股 3600 張予台聯電(4905-TW)，處分利益與股權評價利益約 25 億元，持股比降至 33.4%。

益安 2016 年策略投資達亞，初期是為自有研發計畫、鞏固產品供應來源，加上醫療器材製造認證過程繁複，客戶大廠在確定供應商後不輕易更換，訂單常涵蓋整個產品週期，雙方結盟後，不僅從產品開發初期即導入生產概念，確認其安全性及有效性後授權國際大廠，亦可持續提供代工服務。

益安表示，與達亞歷經擴廠規劃，達亞員工人數由 50 人擴充至上百人，營收更大幅成長 4 倍，現正進行第二次擴廠計畫，擴廠後產能將可支應 100 億的營收規模。

董事長張有德指出，目前達亞正積極擴廠，建構全球專業醫療器材製造公司，提供國際客戶更完整的代工生產服務。台聯電對於達亞在醫療器材領域之製造實力、營運績效、及長遠策略肯定，本次交易後，雙方將共同繼續支持達亞「把餅做大」。

張有德表示，益安也藉由此次釋股活化資產，除加強高階醫材研發授權業務外，將繼續佈建醫療器材委託開發與代工 (CDMO) 事業版圖，積極展開各項商業合作，包括投資、合資、併購等，打造具備塑膠成型及金屬加工之完整高階醫療器材產業供應鏈。