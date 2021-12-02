〈醫療科技展〉友達旗下達擎今年營收上看400億元 明年維持雙位數成長

面板大廠友達 (2409-TW) 旗下達擎今 (2) 日參與醫療科技展，友達總經理暨達擎董事長柯富仁表示，達擎不只提供客戶面板，而是攜手合作夥伴推出整體解決方案，預期今年營收將上看 400 億元，明年成長也以雙位數為目標。

友達是在今年 1 月 1 日將旗下工業、商業、特殊行業等專業面板市場、技術開發分割成立達擎，友達則扮演幫達擎代工的角色，董事長、總經理分別由柯富仁、廖世宏擔任。

柯富仁表示，達擎從友達分割出來後，可望補足友達在垂直領域方面發展，並以友達面板為核心技術，向外延伸推展出一系列解決方案，統計在高階醫療面板上，友達集團就拿下逾 25% 市占，位居第二，其他教育、交通等商用領域同樣「坐二望一」，居於領先地位。

柯富仁進一步表示，友達也是全球搶先將 MiniLED 應用在醫療面板上的廠商，目前 MiniLED 應用涵蓋筆電、車用、醫療領域上，展會現場展出醫療級 MiniLED 顯示器應用。

廖世宏則表示，達擎今年醫療展共攜手七個夥伴展出八大解決方案，合作夥伴包含凌華 (6166-TW)、雲象科技、西柏科技、捷絡生技、承鋆生醫、友達頤康等，未來也將針對智慧手術室、醫療檢測、醫療管理等三大領域持續布局。