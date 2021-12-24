亞翔在手訂單703億元 明年營收戰歷史新高

無塵室與機電工程大廠亞翔 (6139-TW) 今 (24) 日召開法說會，總經理蔣曉麟指出，現今台灣、中國半導體業蓬勃發展，公司接獲上、中、下游業者訂單，整體在手訂單高達 703 億元，看好明年營收將挑戰歷史新高。

蔣曉麟表示，亞翔去年受疫情、貿易戰影響，中國工程案件停滯，營運也滑落至近年低點，不過，隨著疫情趨緩，今年前 11 月營收已回升至 200 億元的水準，若再加上 12 月，將回復疫情前的正常水平。

展望明年，蔣曉麟表示，現今廠務工程市場仍處於供不應求，同時，由於原物料、人工等成本上揚，也與業主保持緊密聯繫，適度將上漲成本反映給客戶，尤其今年在半導體業訂單滿載，可改善產品結構，有助營收成長、毛利率再優化。

亞翔今年囊括各大半導體業者訂單，包括台積電 (2330-TW) 南科廠土建工程及南京廠的裝修工程，聯電 (2303-TW) 南科廠以及旗下中國和艦與新加坡的改造工程訂單，還有中芯從北京、天津到深圳的工程，皆由亞翔承接。

蔣曉麟補充，亞翔今年新接訂單高達 369.23 億元，公共工程比重僅佔 30-35%，半導體產業比重則高達 65-70%，凸顯台灣、中國半導體產業一片榮景，預期訂單動能將一路從今年延續到明年，甚至後年。

另外，亞翔子公司成都翔生位於中國成都，資產坐落在成都市中國天府農博園核心區，翔生實業持有資產共 92.64 畝商業用地，翔生投資也持有 506.09 畝住商用地，總持土地的市場價值已遠高於帳面成本，將評估分期滾動開發，參與當地未來發展，為公司創造投資回報。

據亞翔簡報顯示，中國天府農博園今年 9 月 23 日開幕啟用，為四川省近年重大投資項目，未來將以農商文旅體融合地方產業為發展主軸，並被設定為國家 4A 級景區，相當於四星級，預期正式營運後，各種商展、會展、旅遊活動將帶來可觀的人流，帶動商業經貿活動，為持有土地資產提供加值潛能。