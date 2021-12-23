台股登上17900點 三大法人聯手買超197.42億元 外資連3買

美股周三全面收高，加上內資積極作帳，台股今 (23) 日早盤蓄勢挑戰萬八大關，一度衝上 17960 點，台積電、聯發科領軍電子股走強，終場指數上漲 119 點，收在 17946 點，為今年 7 月中旬以來高點，外資已連 3 買，三大法人同站買方，共計買超 197.42 億元。

觀察法人資金變動情形，外資今天加碼敲進 180.23 億元，為連續 3 個交易日買超；投信積極作帳，持續買超 1.79 億元，為連 8 買；自營商回頭買超 15.38 億元。三大法人合計買超 197.42 億元。

台積電今天股價回神、開高走高，終場上漲 1%，收在 606 點；聯發科同步扮演撐盤要角，漲幅為 1%，終場收 1095 元；國巨、台達電、研發等電子指標股漲勢也相當凌厲；不過，大立光、瑞昱、友達等則震盪收跌。

傳產方面，航運股續弱，貨櫃三雄震盪走跌，其中以萬海跌近 2% 最重；鋼鐵股方面，由於中鋼明年 1 月、首季開跌盤，族群普遍走低，中鋼構、春源、千興等下挫 1-3%；台塑集團為多頭指標，台塑、台塑化雙雙上漲超過 1%，南亞、台化也表現不俗。

晶圓代工及矽晶圓相關廠商普遍表現不俗，中美晶及子公司環球晶均大漲 4-5%，茂矽更直逼漲停價，台勝科、合晶、漢磊等同布吸引法人青睞。電動車電池題材人氣高漲，AES-KY、立凱 - KY 聯袂攻上漲停，康普、長園科、美琪瑪等材料供應商也表現強勢。