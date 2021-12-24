台股創高後拉回 三大法人買超89.82億元 投信終止連8買

台股今 (24) 日在內資點火下，一舉衝上 18039.85 點，改寫歷史新高，由於外資放耶誕假期，量能低迷，大型權值股上攻力道有限，終場指數漲幅收斂，小漲 14 點，收在 17961 點，成交值 2425.35 億元。三大法人買超 89.82 億元，不過，投信終止連續 8 個交易日買超。

加權指數周線翻紅，累計本周上漲 149 點。觀察法人資金變動情形，外資今天續買 86.02 億元，為連續 4 個交易日買超；投信則終止連 8 買，反手賣超 5.62 億元；自營商買超 9.42 億元。三大法人合計買超 89.82 億元。

聯發科今天獲買盤追捧，股價最高來到 1130 元，逼近前波創下的天價，終場收 1120 元，漲幅 2.28%，日月光投控、矽力 - KY 漲勢也不俗；權王台積電熄火，終場小跌收 604 元，瑞昱、聯詠、國巨、大立光等電子指標股均震盪走跌。

內資作帳行情火熱，多家集團股表現活躍，包括台塑集團的台勝科、福懋，今天股價上漲 2-3%，但台塑、南亞科收黑；華新集團方面，精星亮燈漲停，和鑫、華東受資金青睞大漲逾半根，華新科、新唐賣壓較重跌逾 1%。

傳產族群中以造紙表現最強凌厲，由於永豐實證實民生用的抽取式衛生紙平均售價將調高 8%，計畫在農曆年後啟動，帶動造紙類股走強，永豐實盤中股價急拉，重返 50 元關卡，華紙大漲超過 7%，收 25.55 元，站上半年線，永豐餘、正隆、榮成同樣漲勢強勁。