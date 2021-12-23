窮忙？109年我國約405萬人年薪不到51萬元

主計總處今 (23) 日公布 109 年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果，由於新冠疫情爆發，全年總薪資中位數僅 50.1 萬元，年增 0.48% 創 4 年來新低；統計 109 年全體受僱員工數為 811.3 萬人，等於全台有近半受僱者約 405.6 萬人的年薪不到 51 萬元。

主計總處說明，109 年全體工業及服務業受僱員工數為 811.3 萬人，各年齡層以 40 至 49 歲者 56.9 萬元較高，未滿 25 歲及 65 歲以上者因包括較多部分工時、在學打工、初入職場或二度就業者，分別為 35.8 萬元、40.9 萬元較低。

僅約 1 成受僱員工 年薪達 118 萬元之上

主計總處依薪資高低將受僱員工人數平均分為 10 組，109 年受僱員工全年總薪資第 1 十分位數為 29.6 萬元，第 9 十分位數為 118.3 萬元。

若以行業來看，電力及燃氣供應業受僱員工全年總薪資中位數 110.7 萬元，金融及保險業 96.9 萬元，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業 71.5 萬元，專業科學及技術服務業、醫療保健和社會工作服務業均逾 60 萬元。

不過，藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業、教育業 (不含小學以上各級公私立學校等) 均未達 40 萬元。

若與前一年度相比，以不動產業年增 5.81% 最高，藝術娛樂及休閒服務業、營建工程業也增逾 3%。