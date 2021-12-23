利空出盡 中國股市準備反攻

中國加強對國內企業監管、美國可能逼迫中概股下市、中美衝突沒有緩和跡象、中國房地產公司傳出違約，造成中國股市今年以來下跌 24.09%，表現遠遠落後於已開發國家股市的上漲 17.35%（MSCI 中國與 MSCI 世界指數）。展望明年，中國可能是全球少數能夠放鬆貨幣政策的國家，更寬鬆的貨幣政策與更刺激的財政政策，將吹響中國股市反攻的號角。

1. 想要穩經濟，中國房市必須復甦

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/12/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

” 穩字當頭，穩中求進”，是中國中央經濟工作會議為 2022 年畫下的重點。儘管全球仍受疫情所困、通貨膨脹率升高導致多國收緊貨幣政策，但相較於充滿波折的 2021 年，中國 2022 年的經濟成長必須更加穩定。考量到中國 222 兆人民幣的貸款中，有 101 兆人民幣是提供給房地產相關，而名目國內生產毛額中，超過 20% 由房地產相關產業所貢獻。要穩定經濟成長，就必須有穩定的房地產市場，中國不可能在房價大跌、房地產投資大幅降低的同時，保有 5% 以上的經濟成長率。

2. 從存款準備率到 LPR，中國貨幣政策開始放鬆

中國央行於 12 月 6 日宣佈調降存款準備率 0.5%，1 年期貸款市場報價利率（LPR）於 12 月 20 日從 3.85% 降至 3.8%。「鉅亨買基金」認為利率調降才剛開始，預期明年存款準備率、貸款市場報價利率與中期借貸便利利率（MLF）都還有進一步下降空間。從下圖可看出，中國貨幣狀況指數緩慢升高，顯示中國貨幣政策已經開始放鬆，用來衡量貸款增速的近 12 個月信貸脈衝變化也可望跟隨觸底反彈。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/12/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 價格已反應諸多利空，未來表現可期

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 MSCI 中國、MSCI 世界、美銀美林亞洲美元高收益債券中國發行人與美銀美林全球高收益債券指數，資料日期: 2021/12/21。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

中國房地產市場即將崩盤造成中國高收益債券表現大幅落後於全球高收益債券，股市除了也受到房地產市場影響外，還額外遭到中概股可能被迫下市的衝擊。目前中國貨幣政策已經開始放鬆，且各部門持續強調中國房地產市場健康發展的重要性，鼓勵優質房地產企業收購目前較危險房地產企業的優質資產。我們認為中國房市崩盤機率極低，預期房市將於明年慢慢恢復正常，而先前價格大跌的中國高收益債券與中國股市都會因此重新定價並反彈。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

政策轉向，中國基金分批佈局

全球大部分國家都正在或準備收緊貨幣政策，中國是少數能夠放鬆貨幣政策的國家，預期此利多將是中國資產價格追上已開發國家的關鍵，建議可分批佈局中國股票型與中國高收益債券基金。

鉅亨精選基金

>> 安聯中國策略基金 - 新臺幣

>> 統一強漢基金 (新台幣)

>> 匯豐中國高收益債券基金 - 不配息 (台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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