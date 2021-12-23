多元主題X多重資產新配方 迎戰全球經濟轉型年

變種病毒 Omicron 疫情持續擴散、通膨升溫壓力、美國聯準會 (Fed) 加速縮減購債，使得全球主要股市震盪加大。柏瑞投信表示，隨著 QE 退場，2022 年全球經濟進入轉型期，各國將由財政刺激接棒。此外，在零碳排和 ESG 投資成為全球共識下，資金料將持續聚焦 ESG 投資大潮。在景氣步入中升段後、增速料將趨緩、市場亦從齊漲齊跌轉為個別秀登場。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠表示，2022 年投資要掌握「S 曲線」，意即總經政策換檔再上 (Shift)、資金聚焦永續大潮(Sustainability) 和投資意涵主動精選(Selection)。然而市場仍有不確定性增添波動，若要迎戰經濟轉型年，可採用「多元主題」搭配「多重資產」新配方，聚焦高息機會和精選趨勢主題來提高投組勝率，柏瑞趨勢動態多重資產策略 * 將是優選。

柏瑞投信預計 2022 年 1 月 10 日募集的柏瑞趨勢動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 採用柏瑞趨勢動態多重資產策略，此一策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎，並將主題式概念股的目標配置比重調高，藉以持續發掘新題材、掌握新趨勢、為投組控波動、且添加新動能機會。

柏瑞投信投資顧問部主管但漢遠指出，疫後時代特定主題的股票表現亮眼，不過若將投資時間拉長，單押特定題材的勝率難以為繼，如果觀察期間拉長至 5 年，只聚焦特定主題基金的勝率甚至僅約 4 成。若只追求單一趨勢，將會面臨波動大的風險。觀察柏瑞策略 * 自 2004 年底成立以來，回測年化波動最多可減少逾 6 成，回測最大跌幅最多亦減少逾 7 成 (圖一)。此外，柏瑞策略 * 任一時點進場的正報酬機率高，若持有 3 年，正報酬機率達 97%(圖二)。

柏瑞趨勢動態多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 預定基金經理人連伯瑋表示，看好疫情之後衍生出來的趨勢主題商機，包括科技創新、永續浪潮、疫後商機等，透過柏瑞「趨勢主題」研究的系統化，可以持續發掘新題材，掌握新趨勢以增添成長新動能，看好主題全拿、但不重押，雖然趨勢有長有短，亦會持續汰弱留強，定期再平衡調整，讓投資「主題再進化」。

柏瑞策略 * 多重資產投資流程的三個步驟，先透過報酬 / 風險的預期表現及信心度 (Conviction) 來決定可投資的資產，再考量資產間的相關性等，極大化投資效率來進行投組配置。最後透過柏瑞獨家風險偏好分數(RDS)，每月衡量風險機會、動態調整配置。不過，投資策略仍可能隨市況波動與市場看法而進行調整。

柏瑞投信表示，市場已提前消化寬鬆退場的訊息，加上整體資金環境依然偏寬鬆，風險性資產未來仍有表現空間，但仍需留意，經濟成長步入高原期、高通膨可能壓抑企業獲利、主要央行立場逐步轉向，甚至可能出現抗藥性的新冠病毒株等潛在風險。

* 柏瑞趨勢動態多重資產策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎 (2004/12/31 成立)，並將主題式概念股的目標配置比重調高至 30%；其中柏瑞環球多重資產團隊係自 2017/8 開始將主題式概念股納入投資的資產類別，其他類股票資產則等比例調降比重。本基金委請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments) 團隊。

圖一、單一趨勢波動大，可用多重資產降風險

資料來源：Bloomberg，柏瑞投信整理，2004/12/31~2021/9/30，月資料。半導體採費城半導體指數，潔淨能源採 S&P 全球潔淨能源指數，非必須消費採 MSCI 世界非必須消費品指數。以上皆非本基金之參考指標。* 柏瑞策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎 (2004/12/31 成立)，並將主題式概念股的目標配置比重調高至 30%；其中柏瑞環球多重資產團隊係自 2017/8 開始將主題式概念股納入投資的資產類別，其他類股票資產則等比例調降比重，團隊相關投資哲學及流程請參考附錄。本基金委請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments) 團隊。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來績效之保證。以上為本基金目前之投資策略，仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。投資人仍需視己身風險承受情況。

圖二、自 2004 年底以來，柏瑞策略 * 任一時點進場正報酬機率高

資料來源：Bloomberg，Lipper，柏瑞投信整理，2004/12/31~2021/9/30，月資料。圖文僅供參考，本公司未藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來績效之保證，投資人仍需視己身風險承受情況。以上為本策略目前之投資策略及配置，仍將隨市況波動與市場看法而進行調整。資料模擬投資組合之結果，不代表之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。* 柏瑞策略是以「柏瑞環球動態資產配置策略」為基礎 (2004/12/31 成立)，並將主題式概念股的目標配置比重調高至 30%；其中柏瑞環球多重資產團隊係自 2017/8 開始將主題式概念股納入投資的資產類別，其他類股票資產則等比例調降比重。本策略委請 PineBridge Investments LLC 為海外投資顧問，與經理公司同屬柏瑞投資(PineBridge Investments) 團隊。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。由於本基金亦得投資於非投資等級債券，非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。

本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標；惟風險無法因分散投資而完全消除，投資人應注意本基金可能產生之風險包括：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險、外匯管制及匯率變動之風險等，遇前述風險時，本基金之淨資產價值可能因此產生波動。前述投資地區政治、經濟變動風險，包括但不限於如：本基金所投資地區可能因政治、社會或經濟情勢變動，包括海外市場政治、社會之不穩定局勢、台灣與他國間的外交關係、經濟條件（如通貨膨脹、國民所得水準、國際收支狀況、資源自足性）、個別國家的政經情勢、政府政策的改變或法令環境變動等，均可能影響本基金所投資地區之有價證券價格波動，並直接或間接對本基金淨資產價值產生不良影響。

本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券，相關風險包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。

本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

本基金投資於基金受益憑證部份可能涉有重複收取經理費。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。

投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。

本公司及銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或投資人可經由下列網站查詢本基金公開說明書：

柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw

公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw

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