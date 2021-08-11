中保科上半年稅後純益12億元 創同期新高 EPS 2.73元

中保科 (9917-TW) 今 (11) 日公布最新財報，上半年稅後純益 12.02 億元，創同期新高，每股純益 2.73 元，其中包含增加持有國產 (2504-TW) 採權益法認列投資收益。

中保科第二季營收 34.55 億元，毛利率 36.26%，季增 0.1 個百分點，年增 0.68 個百分點，歸屬母公司稅後純益 6.15 億元，季增 4.73%，年增 15.52%，每股純益 1.4 元。

中保科上半年營收 69.92 億元，毛利率 36.21%，年增 0.33 個百分點，稅後純益 12.02 億元，創歷年同期新高，年增 12.81%，每股純益 2.73 元。

中保科表示，除本業營收穩定，持有國產採權益法認列投資收益增加，挹注營運成長，中保科表示，上半年營收穩定成長，受惠智慧城市、智慧防災與智慧停車業務，加上中保好生活 App 物業管理平台上線。

展望今年，中保科副董事長林建涵指出，中保無限 + 搭配中保好生活 App，提供從物聯網到家庭社區的雙引擎動能，疫情加速社區用戶對於中保好生活 App 的需求，將是集團成長第二曲線，中保好生活 App 目前一個月已有百戶申請，有 17 萬用戶進入網站。