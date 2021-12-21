NDK大馬廠淹水影響全球1.2%供給 日商急找台廠奧援

因馬來西亞 (大馬) 日前持續性暴雨，導致全球石英元件大廠日本電波工業 (Nihon Dempa Kogyo) 當地 2 座廠房淹水停工，由於該兩座廠產量占全球 1.2%，台灣石英元件業者透露，今日已接獲客戶與日本同業探詢支援可行性電話，若短期無法恢復生產，訂單勢必出現轉單。

NDK 大馬廠目前生產的石英元件，包括前段晶片生產運送回日本生產及後段封裝，該廠此次停工，對 NDK 生產影響層面大，台灣石英元件業者評估，此事件對市場供給面的影響，明顯較先前疫情封城嚴重，今日也接獲客戶及日本同業探詢，但目前正在等 NDK 進一步清查結果。

台灣石英元件業者認為，NDK 大馬廠傳出污水沖入廠區造成淹水的不利情況，須等待 NDK 清查的結果，若短期無法恢復生產，則 NDK 的大馬廠訂單勢將出現轉單。

外媒報導，NDK 20 日發布新聞稿宣布，因馬來西亞截至 12 月 18 日為止持續性的暴雨，導致旗下位於雪蘭莪的 2 座工廠淹水停工。NDK 指出，此次因淹水而進行停工的對象為旗下子公司「Asian NDK Crystal SDN.BHD.(以下簡稱 ANCSB)」和「NDK Quartz Malaysia SDN.BHD.(以下簡稱 NQMSB)」，目前廠房已進行抽水、恢復作業，不過因多數產線淹水、預估重啟生產需要一段時間。

NDK 指出，ANCSB 從事車用、民生用石英振盪器等石英元件的製造、銷售，佔 NDK 整體生產比重約 1 成；NQMSB 主要供應水晶片 (佔 NDK 整體生產比重約 2 成) 給集團生產公司使用。