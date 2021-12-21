NDK大馬廠淹水受創 晶技、希華可望受惠轉單效應

由於馬來西亞持續性暴雨，導致全球石英元件大廠 NDK(Nihon Dempa Kogyo) 在當地兩座廠房淹水停工，後續若要復原恐需耗時不少時間，包括晶技 (3042-TW) 及希華 (2484-TW) ，將是轉單受惠者。

台灣石英元件業者指出，NDK 大馬廠的兩座工廠遭受水患，目前了解是遭到污泥水入侵，目前日系石英元件廠除已電話告知台灣同業，並緊急召集設備供應商前往馬國廠區勘察修復設備的可行性，但以目前石英元件相關生產設備交期至少 8-12 個月，短期內要原地復工可能性極低。

台灣石英元件業者晶技、希華與日本 NDK 馬國廠，產品及客戶都有重疊，兩家石英元件廠都剛剛完成產能擴充，希華董事長曾穎堂說，目前觀察 NDK 馬國廠遭遇水患不利影響，可能比因疫情的封城還要嚴重，至少疫情封城廠區還能低度勞動，但淹水則可能使產線產能頓時消失。

曾穎堂說，希華與 NDK 在音叉型石英震盪器產品重疊，以目前希華接單狀況滿載來看，要進一步支援 NDK 還要一段時間調派，至於 NDK 轉單低階石英元件產品，若真有轉單，也將由中國石英元件廠按址。

晶技的石英元件產品與 NDK 客戶也有重疊，董事長林萬興說，目前也關心 NDK 的復工狀況，晶技與 NDK 對客戶端都是合格供應商，不管排序是主要或次要，若有需求，晶技都將全力支援供貨。

林萬興說，晶技不會看著客戶遭遇產品因石英元件缺料而停產，狀況出現。

台灣石英元件廠推估，NDK 兩座遭遇水患影響的產量，約占全球市場需求的 1.2%。