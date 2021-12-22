〈台股盤後〉外資放假電子獨撐 量縮收17826點守住所有均線

外資放假去，少了外資撐場的台股呈現量縮觀望格局，在半導體、IC 設計、電通等電子族群支撐下，大盤終場上漲 37.56 點，收 17826.83 點，守住所有均線，但因市場追價意願有限，加上外資交投清淡，成交量萎縮降至 2519.87 億元。

美股四大指數齊揚，台股今 (22) 日在電子族群領軍下，指數開高走高在 17800 附近震盪整理，但因缺乏外資買盤力挺，加上傳產部分族群漲多拉回，指數始終欲振乏力，最終在平盤附近震盪做收。

權值股王台積電 (2330-TW) 今天以 598 元開出後，盤中雖一度攻克 600 元關卡衝上 601 元，但仍因賣壓調節導致漲幅收斂，終場上漲 3 元，成功守住 600 元。不過權王上漲也帶動半導體族群股價上揚，包括穎崴 (6515-TW)、新唐 (4919-TW)、統懋 (2434-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、宇瞻 (8271-TW) 股價同步收紅。

IC 設計族群中，力旺 (3529-TW)、鑫創 (3259-TW) 在買單敲進下終場大漲逾 9%、新唐 (4919-TW)、紘康 (6457-TW)、群聯 (8299-TW)、驊訊 (6237-TW)、陞達科技 (4945-TW)、點序 (6485-TW) 等終場也有 2~4% 以上漲幅。

航運族群中表現相對疲軟，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 股價翻弱整理，航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 則呈現平盤震盪，股價分別收在 26.1 元、26.6 元。

法人指出，目前盤勢主要由中小型股發動攻勢，加上本周適逢耶誕假期，在少了外資買盤的情況下，指數要攻上「萬八」頗有難度，預估在外資放假期間，政府基金或有機會出手布局權值股支撐指數不墜，但在買盤觀望氣氛下，勿貿然追高。