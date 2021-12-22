年關近 勞保紓困貸款12/30起開辦 每人最高可貸10萬元

為協助生活困難的民眾度過農曆年關，勞動部勞保局每年都會開辦勞保紓困貸款，勞保局今 (22) 日表示，將於 30 日開始受理申請，每人最高可貸 10 萬元，自撥款日起年息 1.28%，還款期間 3 年。

勞保局表示，2022 年勞工保險被保險人紓困貸款即將開辦，受理期間為今年 12 月 30 日至明年 1 月 14 日止，民眾可透過臨櫃、網路或郵遞方式向土地銀行提出申請。勞保紓困貸款總額度以新台幣 200 億元為原則，每人最高貸款金額 10 萬元。

申請資格包含生活困難需要紓困；參加勞工保險年資滿 15 年 (計算至明年 1 月 14 日止)；無欠繳勞工保險費及滯納金；未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

貸款利率方面，勞保局指出，自撥款日起為年息 1.28%，之後由勞保局報勞動部於每年 1 月及 7 月第 1 個營業日，按勞保基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後之年利率計算。

還款方式的部分，勞保局說明，貸款期間 3 年，前 6 個月按月付息不還本，自第 7 個月起按月平均攤還本息。舉例來說，借款 10 萬元，按目前利率前 6 個月每月需繳利息 107 元，自第 7 個月開始每月繳本息 3389 元。

勞保局提醒，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。此外，申辦本項貸款無需繳交任何費用；每人限申請 1 次，重複申請者不予受理。