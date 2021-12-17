檢測通過 騰訊九款App恢復更新

周五（17 日）騰訊 (700-HK) 確認目前有 9 款產品通過主管部門審核，正逐步恢復 App 更新，包含 QQ 音樂、企業微信等九款。這是中國政府在執行「過度性行政指導」後首次。

陸媒澎湃新聞在查詢蘋果 App Store 發現，騰訊旗下 APP QQ 音樂（iOS 版）已在 App Store 發出新版本更新檔。這是騰訊自今年 11 月 24 日被中國工信部採取過渡性行政指導措施後的首度產品更新。

至於在查詢 App Store 其餘騰訊產品後，包含微信、QQ、王者榮耀等騰訊旗下其他主流產品尚未進行軟體更新，其中微信的更新時間停留在 1 個月前，QQ 的更新時間停留在 3 周前，王者榮耀則停在 2 個月前。至於在 Android 系統的應用商店中，QQ 音樂尚未更新到最新版本。

(圖片: AFP)

在 今年 11 月底時，中國工信部通報，騰訊旗下九款 App 違規，並勒令該公司旗下所有 App 停止更新最新版本，並接受工信部技術組檢測。市場認為，中國當局展開新一波「清網」行動，目的是要防止不當言論在網路中流傳。

所謂的檢測即是中國工信部對騰訊採取過渡性的行政指導，對於其即將發布的 App 新產品及既有 App 產品的最新版本，上架前需經過工信部技術檢測，合格後才能上架。

