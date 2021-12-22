〈能源盤後〉原油試圖自Omicron賣壓回彈 WTI大漲3.7%

週二 (21 日) 交易，原油價格大幅上漲，將這兩天因擔憂 Omicron 病毒傳播挫傷潛在需求而引發的下跌收復了大部分。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格大漲 2.51 美元或 3.7%，收每桶 71.12 美元。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格勁揚 2.46 美元或 3.4%，收每桶 73.98 美元。

WTI 原油上週五和週一合計下跌 5.7%，而 Brent 原油同期下跌 4.7%。

原油價格週一暴跌，但收盤脫離盤中低點，係因 Omicron 新冠變種病毒在全球迅速傳播，歐洲國家實施封鎖並考慮限制消費者活動，加劇了市場對需求的擔憂。

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 報告表示：「要記得很重要的一點，去年就是因為實施封鎖，消費者需求崩潰，導致實物石油市場的物流問題，令 WTI 原油期貨價格摔入負價，因此任何類似消費下降的威脅都將造成重大風險。」

「最重要的是，石油昨日確實自 65 美元左右的關鍵支撐位拉回，就目前而言，『OPEC + 賣權』仍在發揮作用。」意指 OPEC + 有限制產量以應對價格下跌的能力。

「因此，只要封鎖 / 經濟成長擔憂沒有明顯上升，接近昨日低點的支撐位應該就能守住，並且很可能在未來幾週內反彈至 70 多美元中段價位。」

OPEC+ 為求穩定撤除去年實施的產量限制，一直只肯將每月產量目標提高 40 萬桶 / 日，引起了美政府與其他石油消費國的不滿，並催促 OPEC + 擴大增產。美政府在催促未果下，上個月與其他國家一起釋放了自家的戰略石油儲備 (SPR)。

與此同時，OPEC+ 上個月的減產協議遵循率自 10 月的 116% 提升至 117%，意味著各成員國的產量持續低於 OPEC + 的目標。

週一油價走疲也有政治因素。民主黨參議員 Joe Manchin 表態不支持拜登總統 2 兆美元的支出法案，由於參議院以 50 比 50 的比例分裂，反對派恐將擱置立法，因此該議員的立場至關重要。然而，民主黨對該法案通過的希望仍在，盼可藉此為美國經濟提供更多財政刺激。

美國拜登總統週二下午宣布了一項對抗 Omicron 變種病毒的計畫，包括採購 5 億套家用 COVID-19 快篩。他也提到，美國將不會重返去年 3 月實施的嚴格封鎖，而是會更加聚焦在加強劑以及推動未接種者接種疫苗。

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