龍燈-KY將私有化下市 獲美商溢價2.9%收購

龍燈 - KY(4141-TW) 今 (21) 日宣布，與美國公司 Albaugh LLC 簽署合併契約，Albaugh LLC 將以現金支付每股 26.23 元為對價，收購龍燈全部股權；以龍燈 20 日收盤價 25.5 元計算，溢價約 2.9%，合併案完成後，龍燈將成為 Albaugh LLC 旗下 100% 子公司，同時會向臺灣證交所終止上市交易。

龍燈與 Albaugh LLC 及其 100% 子公司 Albaugh Limited 今日共同宣布簽署合併契約，合併案預計明年 2 月 8 日召開股臨會決議，並依照開曼群島法定合併程序規定辦理及取得相關主管機關核准，最快明年 3 月底作為合併基準日。

龍燈表示，Albaugh LLC 總部位於美國愛荷華州，提供作物保護產品領域相關產品，銷售地區包括美國、阿根廷、巴西、墨西哥、歐洲等，此外，在美國密蘇里州、阿根廷、巴西、墨西哥及斯洛維尼亞設有多功能廠房，看好未來併購案完成後，Albaugh LLC 將提升全球主要農作物市占率。

龍燈旗下有 60 多間子公司，集團主要營業活動為作物保護劑、植物營養劑的研究開發、生產製造與銷售一體化服務，同時擁有國際藥證註冊團隊、遍及全球 80 多個國家的銷售通路渠道。