台灣大7度榮獲十大永續典範企業 ESG獲高度肯定勇奪8項大獎

台灣大哥大 (3045-TW) 永續績效再獲肯定，由財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦的第十四屆「TCSA 台灣永續獎」今 (17) 日舉行頒獎典禮，台灣大哥大第 7 度獲得「十大永續典範企業獎」，同時也拿下永續報告書白金獎與 6 項永續單項績效獎等共 8 項大獎，其中「創新成長領袖獎」為服務業及資訊傳播業分組第一名。

以集團角度來看，富邦集團表現亮眼，旗下三家上市公司包含富邦金控、台灣大哥大、momo 富邦媒今年一併囊括台灣永續獎 19 項大獎，展現集團全方位永續經營的用心。

總經理林之晨表示，台灣大持續深耕 ESG，接軌國際標準，關注氣候變遷及再生能源短缺等議題，期許抛磚引玉，喚起各界更積極參與。在此原則下，我們陸續導入 TCFD (氣候相關財務揭露) 氣候風險評估、SBT (科學基礎減碳目標) 等指標，不斷用更高標準善盡愛地球、愛人類、愛台灣的責任。

林之晨指出，承諾 2040 年 100% 使用再生能源，於年底正式加入 RE100，未來也將努力朝淨零排放 (Net Zero) 的目標前進。十分感謝評審看到台灣大的努力，給予「永續經營典範企業」、「公司治理業界領導」、「善盡社會責任」等高度評價，讓我們更有動力，繼續扮演永續先鋒，攜手八大利害關係人一起「Open Possible」，共同打造真正永續的未來。

今年是台灣大第 7 度獲得「十大永續典範企業獎」的殊榮，同時還拿下「透明誠信領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「氣候領袖獎」、「供應鏈領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「社會共融領袖獎」等囊括治理、環境、社會等面向的 6 項永續單項績效，以及永續報告書白金獎等 8 大獎項，以及台灣永續能源研究基金會「GCSA 全球企業永續獎」英文報告書銅獎、「TSAA 台灣永續行動獎」社會共融金獎等獎項，卓越績效有目共睹。

在公司治理面，台灣大連續 7 年入選公司治理評鑑前 5%，更為業界少見獨立董事過半的上市企業，持續強化資訊安全管理，2020 年將「個資及資訊安全委員會」督導層級提高至董事會，並於今年獲頒 ISO 27701 個資隱私資訊管理系統證書，讓台灣大獲得「透明誠信領袖獎」肯定。

此外，台灣大將創新 DNA 深植於企業文化中，2017 年創立「創新管理委員會」，統整全公司創新策略擬定；2020 年設置克卜勒小組，遴選專業導師協助孵育公司內部創新團隊，並具體設立「工作創新與改善貢獻獎」、「發明專利獎金」等獎勵機制，鼓勵員工創新，推動跨部門協作的「工作社團」，獲得「創新成長領袖獎」。

環境是台灣大尤其重視的面向，自 2015 年開始推動綠能倡議整合，2016 年正式定調「台灣大綠能、永續大未來」，並率先於 2018 年導入 TCFD。因應國際最新趨勢與電信本業發展，台灣大於 2021 年進一步評估氣候風險所增加之財務衝擊，緊跟國際減碳及再生能源趨勢，讓台灣大 6 度獲得「氣候領袖獎」。

同時，台灣大將供應商 ESG 量化績效評估列為領標要件，期望能帶領上下游供應商，共同打造低碳永續供應鏈，再次拿下「供應鏈管理獎」的肯定。此外，已推行 5 年的創新綠能公益專案 -「種福電」，每年持續檢視、創新，與 NPO 的合作的綠能使用方式與回饋不斷進行變革，2021 年更創新協助無自有屋頂的公益社團羅慧夫顱顏基金會透過承租屋頂、由台灣大協助群眾募資建太陽能電廠，取得長達 25 年的售電所得，也再次獲得「創意溝通領袖獎」。

社會面部分，台灣大在疫情爆發期間，迅速推動「一人一平板，停課不停學」平板募集活動，幫助弱勢兒童在疫情停學期間，順利接軌居家數位學習，並持續整合企業核心科技，推動社會共融，以「用科技擁抱愛」為主軸，啟動 Coding FUN 偏鄉玩程式、數位苗圃、i 無限數位公益專案以及數位學習中心等專案，並積極鼓勵員工投入志工活動，透過多元倡議方式，驅動社會大眾對於偏鄉弱勢族群的關注並付諸實際行動，讓台灣大再次獲得「社會共融獎」的肯定。