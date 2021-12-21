智邦攜手陽明交大 深化5G、IoT創新應用

網通大廠智邦 (2345-TW) 今 (21) 日宣布，與陽明交通大學開源智能聯網研究中心(Center for Open Intelligent Connectivity) 合作，應用 AI 技術和可程式開放網路架構的虛擬化，落實 5G 和 IoT 產業技術的創新和應用。

智邦表示，此次與陽明交大合作，推廣教育 PINS (P4 Integrated Network Stack，P4 集成網路堆疊) 的開源軟體開發應用，擴展在學術和商用領域；其中，在可程式化網路部份，開源智能聯網研究中心建置了智邦設計生產的 P4 研發 / 測試平台，進行 5G 和 IoT 相關創新應用之開發。

其中，PINS 為產業合作計畫，將 SDN 與 P4 的可編輯程式能力整合至傳統依賴內崁控制 protocol 的路由器，應用 P4 在 SAI pipeline 提供外接式的可編輯程式，提供更具彈性的網路數據中心應用與控制的設計。

另外，雙方也將規劃提供一系列不同主題的相關課程，除了介紹基本的概念理論之外，也會透過實際操作加深與實際應用的連結，在未來也將擴大範圍，邀請對於 P4、SONiC 等開源軟體有興趣的合作夥伴加入 OSF (Open Source Forum)，其中取得認證的成員可於通過評選後獲得獎金，期望能鼓勵並培育更多優秀的軟體人才。

智邦表示，陽明交通大學開源智能聯網研究中心促成 OSF、創建平台讓開源軟體的開發，期待與一起推動更多開放網路創新，並為國內培育更多先進的網路創新相關的軟體人才。