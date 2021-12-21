台股量縮反彈 外資回補逾百億 三大法人買超149.39億元

當沖降稅確定延長 3 年，激勵台股今 (21) 日走揚，聯發科、聯電等電子權值股衝鋒，金融、航運股同步回神，帶動指數收復短期均線及月線，一度登上 17800 點，終場上漲 120 點，收在 17789 點。三大法人同站買方，合計買超 149.39 億元，其中，外資回補逾百億元。

外資提前放耶誕假期，加權指數量能低迷，僅有 2585 億元。觀察法人資金變動情形，外資昨天大砍 194 億元後，今天又回頭買超 106.51 億元；投信年底積極作帳，再敲進 31.39 億元，為連 6 買；自營商轉為買超 11.47 億元。三大法人合計買超 149.39 億元。

權王台積電今天一路在平盤附近拉鋸，終場小跌收 597 元；聯電傳出再度調漲晶圓代工價格，漲幅上看 1 成，打臉外資看衰前景，激勵股價反彈逾 1%，收 62.9 元；世界、力積電股價同步走揚，上漲 1-2%。此外，國巨、廣達、瑞昱、矽力 - KY 等指標電子股漲勢也相當強勁。

聯發科今天強勢攻高，一度漲至 1110 元，挑戰前波高點，終場勁揚逾 3%，收 1090 元；IP、ASIC 族群今天表現活蹦亂跳，智原亮燈漲停，達 238.5 元，愛普 *、力旺、M31、晶心科上漲 2-4%；指紋辨識 IC 廠神盾擬斥 11.9 億元併購芯鼎，今天神盾股價直奔漲停，達 121 元，芯鼎母公司凌陽也漲逾 1%。

12 月電視面板價格跌勢趨緩，符合先前預期，但面板股今天有壓，友達、群創均下跌逾 2%，彩晶則收平盤。光電股表現兩樣情，光學股今天買氣熱絡，大立光一度亮燈漲停，終場漲 6%，收 2410 元，創逾 3 個月新高，玉晶光同步大漲近半根停板，亞光、佳凌、新鉅科也都表現不俗。

傳產族群方面，航運股人氣回籠，貨櫃三雄中以萬海上漲力道最為強勁，漲幅達 4%；散裝航運股漲勢更凌厲，新興、裕民均大漲逾半根停板，中航、四維航也有 3% 的漲幅；不過，航空雙雄賣壓出籠，長榮航與華航均回檔下挫逾 1%。