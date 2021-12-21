〈台股盤後〉當沖降稅延長助攻大漲百點 收復所有均線

立法院今 (21) 日拍板當沖降稅確定再延長 3 年，激勵台股今日開低走高，加上大立光、IC 設計族群強勢表態領軍下，終場大漲 120.16 點或 0.68%，收在 17789.27 點，收復所有均線，成交量則縮至 2585.73 億元。

觀察電子權值股表現，台積電相對大盤弱勢，維持平盤震盪，終場下跌 1 元，收在 597 元，反觀大立光在外資出具報告看多下，盤中一度攻上漲停價位，終場仍大漲 6%，高價股也全面走揚，矽力 - KY、信驊、力旺、AES-KY、旭隼、聯發科、緯穎等漲幅均超過 3%。

盤面上 IC 設計族群強勢，在聯發科領軍下，神盾、鑫創、智原均亮燈攻上漲停價位，揚智、創惟、愛普 * 等漲幅也超過 4%，金麗科、亞信、瑞昱、盛群表現也不俗。

記憶體大廠美光對記憶體後市釋出樂觀展望，除財測優於市場預期外，也看好全年營收、獲利將創新高，市場看好台廠營運可望同步受惠，旺宏今日漲逾 2%，南亞科、華邦電漲幅也超過 1%。

若以 19 大類股觀察，今盤面上僅電器電纜族群相對弱勢，其餘類股全數收紅，成交比重則續以電子為主流，占比達 60.32%，其次則為航運族群，占比 15.97%。

法人指出，外資進入耶誕假期，交投清淡，預期盤勢將由內資撐場，此外，立院拍板當沖降稅延長將有利台股資金動能延續，預期台股年底封關前將維持類股輪漲格局，包含車用電子、元宇宙概念、第三代半導體等都可望持續發酵。