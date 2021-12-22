〈台股盤前〉美股收漲可望帶動信心 投信作帳股要留意

台北股市昨日早盤由光學及金融族群發起多頭攻勢支撐大盤向上，終場加權股價指數收高 120.16 點或 0.68%，收盤報 17789.27 點，已站上所有均線，市場專家對於整體台股的走勢也不改樂觀看法，尤其是電子股的題材豐富，將吸引資金進駐。

證券分析師黃漢成說，目前台股的重心仍在電子股，大盤將呈現高檔震盪格局，包括元宇宙、低軌衛星、第三代半導體都是題材、尤其車用電子族群整理之後，昨日躍起的走勢值得特別留意。且今年的 12 月不見明顯的集團作帳拉抬股價痕跡，目前投資則要留意投信的持股動向。

就今天早晨收盤的美股數據來看，道瓊指數上漲 560.54 點，或 1.6%，收 35,492.7 點。那斯達克指數上漲 360.14 點，或 2.4%，收 15,341.09 點。標普 500 指數上漲 81.21 點，或 1.78%，收 4,649.23 點。費城半導體指數上漲 124.9 點，或 3.35%，收 3,857.3 點。

科技五大天王集體收高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.91%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 2.69%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.00%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.31%。道瓊成分股多收紅，Nike (NKE-US) 領漲 6.15%；波音 (BA-US) 上漲 5.86%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.22%；Visa (V-US) 上漲 3.18%；Merck (MRK-US) 下跌 1.14%。

費半成分股氣勢如虹。美光 (MU-US) 瘋漲 10.54%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 4.89%；AMD (AMD-US) 大漲 6.22%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.42%；高通 (QCOM-US) 漲 1.65%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.36%。

台股 ADR 全邱收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.18%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.75%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.51%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，就尤其是電子股的題材豐富，唯一不完美的是量能略嫌不足，台股如能進一步補量，大盤則有緩步上攻的契機。