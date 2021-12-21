WTO：供應鏈和疫情影響 今年Q3全球商品交易額下跌0.8%

鉅亨網編譯凌郁涵 2021年12月21號14點30分

根據世界貿易組織 (WTO) 在週一 (20 日) 公布的報告顯示，由於供應鏈瓶頸和 Omicron 變種病毒的出現，全球第三季商品交易額下跌了 0.8%。

WTO 在聲明中表示，7 月至 9 月的第三季期間，全球商品交易額較上一季下跌了 0.8%，主要是由於供應鏈中斷、生產投入短缺和新冠肺炎確診病例數增加。

今年迄今，全球商品交易額仍增長 11.9%，不過略低於 WTO 在 10 月時預測的增長 12.7%。

各地區來看，經季節性調整後，第三季北美地區商品出口較上一季下跌 1.9%，歐洲地區則季減 1%。進口方面，歐洲第三季進口下跌 0.5%，北美則增長 0.4%。

WTO 表示：「如果第四季的數據顯示貿易額回升，那麼仍有可能在 2021 年實現全年商品交易額增長 10.8% 的目標。這是可能的，因為疏通美國西岸貨櫃港口的措施已經取得了部份成功。」但是，WTO 也指出，Omicron 變種病毒的出現，增加了出現負面結果的可能性。

目前高傳染性的 Omicron 變種病毒持續蔓延，迫使歐洲部分大型經濟體重啟防疫封鎖措施和旅行限制以遏制疫情。歐洲佔全球商品貿易的 35% 以上，但也是目前相關病例數最高的地區。

歐洲疾病預防管制中心 (ECDC) 公布的數據顯示，歐洲地區合計已有 28 國出現 4691 例 Omicron 變種病毒確診病例。由於 Omicron 的高度傳染力，歐洲每 2 至 3 日病例數就成長一倍，歐盟曾表示，若是維持這樣的趨勢，明年 1 月 Omicron 恐將成為歐洲的主流病毒株。