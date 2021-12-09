面板雙虎拚2025年達用電大戶標準

面板產業是高耗能產業之一，因應全球淨零碳排目標，雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 皆積極布局，力拚提前達到政府對用電大戶 2025 年使用 10% 綠電目標，此外，明年 Touch Taiwan 智慧顯示展也將首度新增「淨零碳排」主題專區。

友達總經理柯富仁表示，各方對淨零碳排議題都還在研究中，以友達為例，現階段就與供應鏈客戶著墨三大方向，首先是企業自身的低碳節電、其次是整體大環境電力結構、綠電碳權議題，最後則是供應鏈上下游合作。

柯富仁指出，顯示產業是綠電很大的需求者、實踐者，友達正朝創能、節能、儲能發展中，除太陽能、電廠維運外，也將推出儲能方案，同時今年中也上線台灣首個太陽能電商通路─友達能源商城。

群創總經理楊柱祥同樣指出，在供應鏈溫室氣體 (GHG) 管理策略上，群創自 2012 年就開始執行，包含揭露每年溫室氣體排放量、產品 GHG 排放貢獻量、設定減量目標等，也有信心能在 2025 年前，提前達到政府對用電大戶訂定採用 10% 綠電的目標。

柯富仁、楊柱祥今日是以台灣顯示器產業聯合總會 (TDUA) 理事長、副理事長身分出席活動，因應全球 2050 年淨零碳排目標，TDUA 表示，明年智慧顯示展 Touch Taiwan 除既有智慧顯示、智慧製造、先進設備、新創學研、工業材料主題外，將新增淨零碳排主題，也預期明年參與廠商將再創高，使用攤位數超過 1000 個。

2022 年智慧顯示展 Touch Taiwan 將在明 (2022) 年 4 月 27 日至 4 月 29 日在台北南港展覽館 1 館四樓展出，以「the Future」為主題，聚焦跨域整合、顯示未來。