〈大同推新品〉五倍券+雙11檔期 家電業績Q4可望成長3成

大同 (2371-TW) 總經理何春盛今 (9) 日表示，旗下家電事業體大同綜合訊電搭上五倍券與雙 11 檔期，業績成長幅度將優於其他事業體，法人估，大同訊電第四季業績有望季增 30%。

何春盛指出，大同主要事業體包括家電、重電、馬達等，其中，家電事業受惠政府發放五倍券，看好大小家電銷售量將大幅成長，成長力道可望最顯著。

大同訊電總經理張忠棋表示，近期積極推動線上購物平台，並擴大與其他電商平台通路合作，光是今年 10 月線上銷售業績就年增 50%，預期 11、12 月有五倍券加持下，業績有望再攀高。

法人預期，大同訊電 11 月線上銷售額有望再年增逾 5 成，並優於 10 月，整體第四季營收力拚成長 25-30%，全年維持去年獲利。

大同攜手霹靂布袋戲、三麗鷗，推出「大同霹靂萌電鍋」，全台限量 3500 台，並於 10 日起在指定通路銷售；何春盛與霹靂布袋戲董事長黃文章更首次當起直播主線上開賣。

何春盛致詞提到，大同與霹靂布袋戲在台灣都是罕見的百年企業，大同電鍋問世長達 61 個年頭，是台灣人共同記憶；霹靂布袋戲也是台灣在地娛樂起源，此次雙方合作讓飲食與娛樂有交集，而「大同霹靂萌電鍋」還找來三麗鷗的經典台柱和 Hello Kitty 加入，形成三強聯手。