馬斯克：今年將繳稅超過110億美元

美國電動車製造大商特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在週日 (19 日) 於推特上表示，今年將繳納超過 110 億美元的稅款，預期繳納金額將創下新高。

馬斯克日前獲選為時代雜誌 2021 年年度風雲人物，美國民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 在推特上呼籲馬斯克應該納稅並停止從其他人身上「揩油」。對此，馬斯克回應稱，他「今年繳納的稅款將超過歷史上任何一個美國人」。

有報導指出，在 2012 年，馬斯克需繳納至少 76 億美元稅金。若是根據目前出售的股票數量來看，馬斯克今年的納稅金額預估將高達 150 億美元。

馬斯克目前除了是特斯拉執行長之外，還是火箭公司 SpaceX 的創辦人兼執行長，並創辦了研發腦部晶片的新創公司 Neuralin，以及鑽挖隧道的公司 The Boring Company。

美國時代雜誌周一評選 2021 年風雲人物為馬斯克，以「超越地球，延伸到外太空」形容他的影響力。報導指出，馬斯克的 SpaceX 掌握美國宇宙飛行未來，特斯拉掌握電動車市場的三分之二，而且他在太陽能、加密貨幣、人腦植入晶片等都是玩家，一言一行動輒引發股市波動。

馬斯克目前持續在履行賣出 10% 特斯拉持股的承諾，在上週二度拋售特斯拉持股，拋股完成比例已經達到 75% 以上。目前累計已脫手 1,290 萬股特斯拉股票，合計套現將近 136 億美元。

不過，一名特斯拉股東在上週四向法院提起訴訟，指控馬斯克先前於推特發文、及公開徵詢網友是否應該賣股，導致特斯拉股價劇烈波動，已違反與監管機構達成的和解協議。