台灣第三劑疫苗開放全廠牌混打 24日上路

Omicron 變異株疫情於各國持續升溫，指揮中心今 (20) 日宣布，經國內 ACIP 專家開會後決議，已完成疫苗基礎劑接種且間隔滿 5 個月的 18 歲以上民眾，第三劑開放全廠牌混打，但建議優先接種莫德納、BNT 或高端，接種第二劑也可任選廠牌施打，新規定 24 日開始實施。

指揮官陳時中指出，根據衛福部預防接種諮詢會預防接種組 (ACIP) 專家建議，第二劑、第三劑都將開放混打，沒有限制，不過，65 歲以上長者、長照機構住民與工作者、醫護人員 / 防疫工作人員及高風險工作人員的第一至三類對象，以及容易感染與疾病嚴重風險者建議優先接種。

日本、韓國及美歐等國家 Omicron 疫情持續蔓延，指揮中心表示，已接種兩劑疫苗滿 5 個月的 18 歲以上民眾，應接種追加劑，建議優先接種 mRNA 疫苗 (如 Moderna、BNT) 或次單位蛋白質疫苗 (如高端)，以獲得充足的免疫保護力。

陳時中進一步說明，只有莫德納第三劑劑量為半劑量 0.25ml、BNT 為全劑量 0.3ml、高端為全劑量 0.5ml，未納入 AZ 疫苗，主要是專家認為效果較其他疫苗差，進而沒有列入，但 mRNA 疫苗或蛋白疫苗有不良反應者可考慮接種 AZ 疫苗。

陳時中提醒，相關的混打計畫都包含高端，這是民眾自己的選擇，不過，有些國家或地區對入境仍有相關限制，大部分國家都承認 WHO 認證的疫苗，高端目前未在名單內，因此，要打高端的人要想清楚。全面開放混打於本周五開始實施，為讓醫療院所了解原則，周五前會陸續公開抗體報告。

至於中研院染疫案，指揮中心說明，共有三大缺失，發現個案及實驗人員都只穿一般防護裝備就進實驗室，N95 口罩、雙層手套、護目鏡或面罩通通沒戴；個案於脫除防護裝備過程先行脫口罩；實驗時也沒在生物安全櫃中進行。

指揮中心表示，中研院最高可開罰新台幣 15 萬元並限期改善，該 P3 實驗室也將禁用感染性生物材料，直到疑慮解除且獲疾管署同意。