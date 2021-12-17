衝刺電動機車銷量 北市加碼補助8000元延至明年6月底

為因應 2050 年淨零排碳及鼓勵電動運具，台北市政府今年 10 月推出電動機車額外補助 8000 元，原定實施至年底，但由於新購數量較加碼前月平均銷量成長 1.6 倍，民眾反應熱烈，加上車廠產能不足，交車恐延遲，因此，市府決議延長優惠至明年 6 月底。

北市府表示，今年 2 月已公告三年電動機車補助計畫，同時也宣示 2030 年電動機車設籍數占比要達到 30% 的長期目標，提供運具電動化穩定的政策支持，10 月時再配合中央振興經濟方案，推出加碼計畫，至 12 月 31 日前購買電動機車都可獲 8000 元額外補助，使得北市 11 月電動機車單月新購數量來到 1877 輛，較加碼前 1-9 月的月平均銷售量 722 輛成長 1.6 倍，顯示加碼方案受市民熱烈迴響。

北市府進一步指出，近來民眾反映部分電動機車因產能不足，恐無法於年底前交車，為避免影響民眾申請補助權益，台北市政府決定延長 8000 元加碼補助方案，期限延至 2022 年 6 月 30 日，提醒市民把握機會，欲購從速。

除了振興加碼政策外，北市府也積極建構友善電動機車使用環境，北市換電站至 11 月已達 208 站，建置密度達 0.77 站 / 公里，為六都布設最方便的城市，預計到明年可增至 250 站以上。

此外，北市府也提供電動機車四免優惠，包括免燃料稅、免牌照稅，以及北市電動機車設籍數成長至 13.5% 前，北市停管處轄管路邊停車格與路外停車場停車皆享有免費優惠，公有充電站也提供免費充電服務。

環保署近兩年補助換購七期燃油機車，導致燃油機車數量大幅成長，電動機車銷售下滑，也遭到外界質疑減碳走回頭路，因此，今年 10 月北北桃紛紛加碼補助購買電動機車，雙北均為 8000 元，桃園為 7000 元，若搭配汰舊，估算下來每輛總額最高補助 3.2 萬元，相當於半價購入，引吸民眾踴躍在年底購入，帶動銷量明顯成長。